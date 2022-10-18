Глава МЧС Куренков опроверг сообщения о взрыве после падения Су-34 в Ейске

Глава МЧС Александр Куренков рассказал о причине пожара после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 во дворе жилого дома в Ейске. По его словам, взрыва не было, а возгорание стало следствием разлива горючего.

«При падении самолет ударился об дом, разрушился. При разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, все понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди», — заявил он.

Пожару, который возник после падения самолета, был присвоен четвертый ранг сложности, заключил Куренков.

Трагедия произошла накануне вечером в Ейске. Истребитель-бомбардировщик Су-34 при выполнении тренировочного полета упал в жилом массиве. Летчики успели катапультироваться. После произошедшего начался пожар в доме. Его удалось ликвидировать.

Прибывшие на место случившегося спасатели эвакуировали порядка 350 жителей девятиэтажного дома. Как сообщили в Минобороны, причиной падения Су-34 стало возгорание одного из двигателей при наборе высоты. На данный момент известно о четырех погибших и 22 пострадавших. Шесть человек считаются пропавшими без вести.

На месте падения Су-34 ввели режим ЧС. Прокуратура Кубани организовала проверку по факту крушения истребителя-бомбардировщика. Возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент крушения Су-34 в Ейске.