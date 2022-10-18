Генерал Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Украинские боевики продолжают использовать запрещенные методы ведения войны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Киевский режим готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Сведения об этом появились у российских военных, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — заявил он.

Суровикин подчеркнул, что результатом действий киевского режима могут стать большие жертвы среди гражданского населения и уничтожение инфраструктуры крупного промышленного центра. В свою очередь, российские военные сделают все, чтобы не допустить этого.

В целом командующий оценил обстановку в зоне СВО как напряженную. Суровикин отметил, что украинские формирования не оставляют попыток атаковать позиции российских войск, прежде всего, на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Ранее 5-tv.ru показал работу артиллеристов по позициям Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации.

Тема:
Специальная военная операция России
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