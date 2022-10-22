Помешать любой ценой: в США ставят целью не допустить успеха РФ в спецоперации

Американские власти скоро достигнут рекорда в финансовой поддержке Украины, но продолжают стремиться к большему кровопролитию.

Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC.

«Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это все для того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин не смог добиться успеха», — сказал заокеанский лидер.

Таким образом Байден пытается оправдать траты на военную помощь Украине. Он подчеркнул, что помощь Киеву со стороны США необходима для того, чтобы не дать РФ достичь успеха в СВО.

До этого появилась информация, что Вашингтон планирует выделить Киеву более четырех миллиардов долларов, чтобы оказать Незалежной новую финансовую поддержку. Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что в течение октября в Киеве ожидают прихода первой партии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из Штатов.

В МИД России подчеркивали, что объемы помощи американской стороны Самостийной скоро достигнет суммы в 26 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему США могут прекратить финансирование Киева.