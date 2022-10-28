«Барсы» сражаются за мирное небо: как военные РФ отбивают атаки ВСУ под Кременной

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Военкор «Известий» показал, как военные РФ отбивают атаки ВСУ под Кременной

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Не щадя себя эти люди рвутся в бой: за ними родина, за ними — мирные граждане. Противник должен быть повержен.

Российские войска отбили несколько атак боевиков под городом Кременная в Луганской республике. Украинские подразделения безуспешно пытаются прорвать линию обороны. Бойцы отряда «Барс-13» всякий раз дают противнику — жесткий отпор. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат работает на передовой.

«Такую обстановку сейчас можно наблюдать на улицах кременной, украинская артиллерия бьет по жилым домам. Здесь никаких военных объектов, здесь жили люди. Вот такие осколки можно найти», — показал журналист.

Уцелеть в этом перемолотом снарядами доме можно было бы только спрятавшись в подвале. Но подвала здесь не было. Один убит. В городе все еще малолюдно, как и в остальных населенных пунктах вплоть до Сватово. Но направление это не брошено.

«Противник, ни малочисленными группами, ни крупными, ему не удалось пройти ни через одну позицию нашего подразделения. Совершаются ежедневные попытки прощупать оборону, прощупать насколько сильные и слабые места и развивать так называемое свое контрнаступление», — рассказал боец с позывным «Джан».

На участках линии фронта, в том числе и добровольцы. Пусть и с разных уголков России — эту землю тоже считают своей большой Родиной. Все, как один.

«Бойцы „Барс-13“ продолжают уверенно дергать оборону на сватовско-кременном направлении. Хотя обстановку здесь нельзя назвать простой, видно что периодически активизируется противник. Наши тоже не дремлют и на каждый удар отвечают жестко, уверенно. Это здесь на позициях чувствуется», — подчеркнул военкор.

«Слышим и радиопереговоры, действительно есть и захваты, и противодействия этим деверсионно-разведовательным группам. Держим, держим», — отметил боец с позывным «Пономарь».

«Противник приходит-уходит, стрельба — не стрельба, да в режиме, все нормально, все хорошо, всем привет!» — добавил боец с позывным «Абрамс»

Набеги ВСУ и наемников отбивают практически каждый день. Многим не привыкать.

«В бой начинаем ввязываться, он уходят просто из боя. Они понимают, то тяжеловато им с нами тут будет бодаться», — заключил служащий с позывным «Зима».

Защитник ковал независимость молодой республики еще в 2014. Тогда, при защите Луганского аэропорта и получил свой позывной. После того как протаранил танк ВСУ на своем — с вышедшей из строя пушкой. Успешно.

«Когда приехал, мужики говорят у тебя февраль в глазах, „Зима“, говорят, с этого и понеслось. И „Башка“ поседела после этого», — прокомментировал боец с позывным «Барс».

С подобными историями, такого обыденного здесь героизма, многие в рядах «Барсов». Батальон, как и другие подразделения, здесь делают все, чтобы мирные жители прекратили погибать от обстрелов в собственных домах.

Тема:
Специальная военная операция России
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