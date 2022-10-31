Украинские медики бросали раненых солдат умирать, потому что их «тяжело» нести

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 874

Солдат ВСУ сообщил о нежелании медиков уносить раненых украинцев с поля боя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo bagmut; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

На поле боя каждый боец очень важен, однако не все медицинские работники это понимают.

Правительство Украины не выплачивало своим военнослужащим обещанные 100 тысяч гривен, вместо них солдаты довольствовались маленькой зарплатой и бесконечными ожиданиями денег. Об этом рассказал украинский военнослужащий Виталий, который был вынужден пойти на передовую, чтобы банально прокормить семью. Из-за ситуации в Незалежной, его место работы временно закрыли.

«Цены постоянно росли: на свет, на газ. Тут уже хочешь, не хочешь, платить надо. <…> Нас отправили всех в отпуск неоплачиваемый, сказали: если начнем работать, нам позвонят. Так что, я остался без средств существования», — сообщил солдат в беседе с 5-tv.ru.

Он рассказал, что сначала предпринял попытки найти другую работу. Однако получить хорошие деньги можно было только на фронте. Его знакомые, состоявшие в рядах ВСУ, рассказывали о баснословных суммах, приходящих им каждый месяц. Это заинтересовало Виталия, тем более, кроме передовой вариантов заработать уже не осталось.

«Мне пришла повестка. Пошел в военкомат. В принципе, я ждал эту повестку, потому что других вариантов заработать просто нет. Там обещали хорошие деньги. <…> Я с ребятами общался. Некоторых жены послали, типа, как на работу. Я не один такой, кто только из-за денег пошел воевать», — признался солдат ВСУ.

По словам Виталия, будучи не в первой линии фронта, он получил около 30 тысяч гривен, а когда попал уже на первую линию, то ему обещали заплатить сто тысяч. Однако деньги приходили с задержками, все выплаты если и были, то раз в два месяца. Все попытки обратиться к руководству по поводу зарплаты ничем не заканчивались. История с деньгами была покрыта «тайной и мраком» и спрашивать ничего было нельзя.

«Я после контузии, в начале первого месяца осени, получил 15 тысяч и все. Вот уже второй месяц, что я дома — деньги я не получаю», — пожаловался Виталий.

В том числе военного удивило отношение медиков к раненым. По его словам, не всегда получалось вынести их с поля боя. Некоторых оставляли там навсегда, потому что подобраться к ним было нельзя. Таких записывали в «пропавших без вести» и, следовательно, никаких выплат их родные не получали. При этом встречались и такие врачи, которые не хотели выносить больных, потому что те оказывались слишком тяжелыми.

«Непонятное отношение этих медбратьев: ой, он тяжелый, оставляем, все. <…> Людей недостаточно. У нас с нашей роты вообще осталось там четыре человека старых. Все остальные или двухсотые или трехсотые (погибшие или раненые — прим. ред.)», — объяснил солдат.

Виталий признался, что если бы появилась возможность обернуть время вспять, то не пошел бы на фронт. Сейчас он не служит из-за ранения, однако, когда его вылечат и снова призовут, то возможности уйти уже не будет.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ освобожденного пленника о пытках ножом со стороны ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
31 окт
Мэр Северодонецка Моргунов: ВС РФ добиваются прекращения агрессии ВСУ
31 окт
Офицер ВС РФ сообщил о разгроме боевиков ВСУ на запорожском направлении
31 окт
Срочников осеннего призыва не будут отправлять на службу в новые регионы РФ
31 окт
Боевая работа гаубиц «Мста-С» и войск связи: лучшее видео за день из зоны СВО
31 окт
Никита Джигурда о покинувших Россию артистах: «Я вижу очищение»
30 окт
Корреспондент «Известий» показал, как Росгвардия возрождает подбитые «Тигры» и БМП
30 окт
ВС РФ нанесли удар по центру подготовки специальных сил ВСУ в районе Очакова
30 окт
Российские военные отразили более десяти атак ВСУ на трех направлениях за сутки
30 окт
Боевики ВСУ предпримут попытку наступления в Херсонской области
30 окт
Наступление ВС РФ на Артемовск: штурм глазами военкора «Известий»
+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.53
0.17 61.13
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 октября

Последние новости

16:31
Живет скандалами: психолог объяснил оскорбление Киркоровым журналистки
16:16
Бизнесмен Андрей Ковалев рассказал о нападении на Анатолия Карпова у Госдумы
16:04
В КНР назвали оружие РФ которое десятилетиями заставляет дрожать США
15:53
Украинские медики бросали раненых солдат умирать, потому что их «тяжело» нести
15:36
«Политическое решение»: почему Ани Лорак лишилась квартиры в Киеве
15:19
ВС РФ за сутки уничтожили порядка 500 военных ВСУ и пресекли шесть попыток прорыва

Сейчас читают

«Каков вопрос, таков ответ»: представитель Киркорова объяснила его брань в адрес журналистки
"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову
Киркоров в ярости послал журналистку за вопрос о кражах
Стоит ли бороться с мужскими привычками

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика