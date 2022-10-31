Украинские медики бросали раненых солдат умирать, потому что их «тяжело» нести
Солдат ВСУ сообщил о нежелании медиков уносить раненых украинцев с поля боя
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo bagmut; 5-tv.ru
На поле боя каждый боец очень важен, однако не все медицинские работники это понимают.
Правительство Украины не выплачивало своим военнослужащим обещанные 100 тысяч гривен, вместо них солдаты довольствовались маленькой зарплатой и бесконечными ожиданиями денег. Об этом рассказал украинский военнослужащий Виталий, который был вынужден пойти на передовую, чтобы банально прокормить семью. Из-за ситуации в Незалежной, его место работы временно закрыли.
«Цены постоянно росли: на свет, на газ. Тут уже хочешь, не хочешь, платить надо. <…> Нас отправили всех в отпуск неоплачиваемый, сказали: если начнем работать, нам позвонят. Так что, я остался без средств существования», — сообщил солдат в беседе с 5-tv.ru.
Он рассказал, что сначала предпринял попытки найти другую работу. Однако получить хорошие деньги можно было только на фронте. Его знакомые, состоявшие в рядах ВСУ, рассказывали о баснословных суммах, приходящих им каждый месяц. Это заинтересовало Виталия, тем более, кроме передовой вариантов заработать уже не осталось.
«Мне пришла повестка. Пошел в военкомат. В принципе, я ждал эту повестку, потому что других вариантов заработать просто нет. Там обещали хорошие деньги. <…> Я с ребятами общался. Некоторых жены послали, типа, как на работу. Я не один такой, кто только из-за денег пошел воевать», — признался солдат ВСУ.
По словам Виталия, будучи не в первой линии фронта, он получил около 30 тысяч гривен, а когда попал уже на первую линию, то ему обещали заплатить сто тысяч. Однако деньги приходили с задержками, все выплаты если и были, то раз в два месяца. Все попытки обратиться к руководству по поводу зарплаты ничем не заканчивались. История с деньгами была покрыта «тайной и мраком» и спрашивать ничего было нельзя.
«Я после контузии, в начале первого месяца осени, получил 15 тысяч и все. Вот уже второй месяц, что я дома — деньги я не получаю», — пожаловался Виталий.
В том числе военного удивило отношение медиков к раненым. По его словам, не всегда получалось вынести их с поля боя. Некоторых оставляли там навсегда, потому что подобраться к ним было нельзя. Таких записывали в «пропавших без вести» и, следовательно, никаких выплат их родные не получали. При этом встречались и такие врачи, которые не хотели выносить больных, потому что те оказывались слишком тяжелыми.
«Непонятное отношение этих медбратьев: ой, он тяжелый, оставляем, все. <…> Людей недостаточно. У нас с нашей роты вообще осталось там четыре человека старых. Все остальные или двухсотые или трехсотые (погибшие или раненые — прим. ред.)», — объяснил солдат.
Виталий признался, что если бы появилась возможность обернуть время вспять, то не пошел бы на фронт. Сейчас он не служит из-за ранения, однако, когда его вылечат и снова призовут, то возможности уйти уже не будет.
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