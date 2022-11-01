Мощные удары авиации под прикрытием ЗРК: лучшее видео из зоны СВО за день

Военнослужащие ВС РФ продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса от украинских националистов. 5-tv.ru собрал лучшие видео из зоны СВО за минувший день в одном ролике.

Так, в Минобороны РФ показали кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28. Они уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

Кроме того, оборонным ведомством были опубликованы кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Они парами выполнили пуски ракет с малых высот, уничтожив замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Также появилось видео с работой расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор». Они в круглосуточном режиме создают сверхнадежный щит от воздушных атак противника. ЗРК «Тор» способны поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и даже баллистические ракеты. На кадрах комплекс уничтожает разведывательные БПЛА националистов.

Пока профессиональные военнослужащие выполняют свой долг в зоне СВО, на полигонах в России продолжается подготовка мобилизованных. В частности, в Мурманской области им передают опыт морские пехотинцы.

Особое внимание уделяется занятиям по поиску мин и взрывоопасных предметов, их обезвреживанию и использованию в условиях современного боя. Морпехи также обучают мобилизованных вести огня из БТР-80, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов и автоматов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ предпримут попытку наступления в Херсонской области.