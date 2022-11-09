Как в России готовят мобилизованных: лучшие видео о спецоперации

Некоторые российские бойцы еще оттачивают навыки, а некоторые — уже завершили тренировки в Донбассе.

Мобилизованные военнослужащие продолжают совершенствовать свои навыки для ведения боевых действий в зоне спецоперации. Видео с тренировками защитников Родины ежедневно делится Министерство обороны.

Практические занятия боевой подготовки ведутся на полигонах по всей России: от Москвы до Дальнего Востока.

Солдаты тренируются управлять любой техникой. Некоторые подразделения уже перешли к тактическим маневрам. Например, занятия имитируют современный бой в населенном пункте.

А подразделения ВДВ уже находятся на одном из полигонов в тыловом районе зоны специальной военной операции. Там завершилась боевая подготовка и прошли итоговые занятия. В ходе боевого слаживания военнослужащие овладели навыками действий в составе подразделений и освоили боевую технику и вооружение.

Ранее 5-tv.ru показывал, как проходят мероприятия боевого слаживания в Белоруссии.