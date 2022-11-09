Как в России готовят мобилизованных: лучшие видео о спецоперации

Минобороны РФ показало подготовку мобилизованных к спецоперации на Украине
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Некоторые российские бойцы еще оттачивают навыки, а некоторые — уже завершили тренировки в Донбассе.
Мобилизованные военнослужащие продолжают совершенствовать свои навыки для ведения боевых действий в зоне спецоперации. Видео с тренировками защитников Родины ежедневно делится Министерство обороны.
Практические занятия боевой подготовки ведутся на полигонах по всей России: от Москвы до Дальнего Востока.
Солдаты тренируются управлять любой техникой. Некоторые подразделения уже перешли к тактическим маневрам. Например, занятия имитируют современный бой в населенном пункте.
А подразделения ВДВ уже находятся на одном из полигонов в тыловом районе зоны специальной военной операции. Там завершилась боевая подготовка и прошли итоговые занятия. В ходе боевого слаживания военнослужащие овладели навыками действий в составе подразделений и освоили боевую технику и вооружение.
Ранее 5-tv.ru показывал, как проходят мероприятия боевого слаживания в Белоруссии.
- 9 нояб
- Украинский боевик-дезертир признался, как «азовцы»* захватывали дома в Мариуполе
- 9 нояб
- Погибшего в зоне СВО протоиерея Васильева могут причислить к лику святых
- 9 нояб
- Замкомандира «Айдара»* Мурыга полностью признал свою вину в суде
- 9 нояб
- До последнего украинца: почему США заинтересованы в войне с Россией
- 9 нояб
- Алексей Пушков: острый конфликт России с Западом назревал уже давно
- 9 нояб
- Пиар-акция: эксперт оценил шансы Украины восстановить самолет-гигант «Мрия»
- 9 нояб
- Участник СВО Александр Редников погиб при пожаре в Костроме, спасая людей
- 8 нояб
- Путин присвоил погибшему на Украине протоиерею Михаилу Васильеву звание Героя России
- 8 нояб
- Саперы Росгвардии расчищают Артемовск от мин и снарядов ВСУ
- 8 нояб
- Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
Читайте также
100%
-0.26 60.82
-0.08
Нашли ошибку?