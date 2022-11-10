Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17

Минобороны РФ опубликовало видео работы экипажей штурмовиков Су-25 и ТОС «Солнцепек»

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Каждый день Минобороны демонстрирует кадры безупречной работы российских военных.

В небе над зоной спецоперации продолжают выполнять задачи экипажи Су-25. Российские пилоты мастерски поражают воздушные и наземные цели противника, а также уничтожают западную технику и боеприпасы.

Боевые вылеты производятся парами. В один из таких вылетов экипажи Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. 

У тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» - другая задача. Они наносят выжигающие удары по противнику, скрывающемуся в заглубленных укрытиях. 

Спрятаться от напора российской техники не получится: возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты украинских националистов. 

А в тылу продолжается огневая подготовка военнослужащих, призванных из запаса. Под руководством опытных инструкторов днем и ночью мотострелки отрабатывают ведение огня из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. 

Ранее 5-tv.ru показывал, как в России готовят мобилизованных к спецоперации на Украине.

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