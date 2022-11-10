Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало видео работы экипажей штурмовиков Су-25 и ТОС «Солнцепек»
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Каждый день Минобороны демонстрирует кадры безупречной работы российских военных.
В небе над зоной спецоперации продолжают выполнять задачи экипажи Су-25. Российские пилоты мастерски поражают воздушные и наземные цели противника, а также уничтожают западную технику и боеприпасы.
Боевые вылеты производятся парами. В один из таких вылетов экипажи Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
У тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» - другая задача. Они наносят выжигающие удары по противнику, скрывающемуся в заглубленных укрытиях.
Спрятаться от напора российской техники не получится: возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты украинских националистов.
А в тылу продолжается огневая подготовка военнослужащих, призванных из запаса. Под руководством опытных инструкторов днем и ночью мотострелки отрабатывают ведение огня из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.
Ранее 5-tv.ru показывал, как в России готовят мобилизованных к спецоперации на Украине.
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