Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день

Каждый день Минобороны демонстрирует кадры безупречной работы российских военных.

В небе над зоной спецоперации продолжают выполнять задачи экипажи Су-25. Российские пилоты мастерски поражают воздушные и наземные цели противника, а также уничтожают западную технику и боеприпасы.

Боевые вылеты производятся парами. В один из таких вылетов экипажи Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

У тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» - другая задача. Они наносят выжигающие удары по противнику, скрывающемуся в заглубленных укрытиях.

Спрятаться от напора российской техники не получится: возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты украинских националистов.

А в тылу продолжается огневая подготовка военнослужащих, призванных из запаса. Под руководством опытных инструкторов днем и ночью мотострелки отрабатывают ведение огня из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Ранее 5-tv.ru показывал, как в России готовят мобилизованных к спецоперации на Украине.