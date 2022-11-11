Марочко: командование ВСУ скрывает гибель боевиков в попытке заработать больше денег
Многие украинцы пошли на фронт, чтобы получать достойную зарплату. Однако свой заработок они не увидят.
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk
Киевский режим регулярно скрывает количество погибших на фронте с целью хищения их денег. Об этом заявил офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, приведя в доказательство данные разведки.
«Офицеры среднего звена под предлогом сохранности отбирали банковские карты у подчиненных. В случае гибели военнослужащего, его не исключали из списков части до перечисления денежного довольствия, после чего переводили финансовые средства на другие счета, с которых впоследствии они обналичивались», — объяснил он в своем Telegram-канале.
По словам Марочко, доказательства сокрытия гибели военнослужащих со стороны украинского командования были обнаружены вышестоящим органом в рамках проведения инспекционной проверки личного состава подразделений ВСУ, которые служат в районе Артемовска и Соледара.
Стоит отметить, что еще в конце октября украинский военнослужащий рассказал 5-tv.ru, что ему и его сослуживцам не заплатили обещанные 100 тысяч гривен. Вместо них он получил всего 30 тысяч, хотя на передовую пошел ради больших денег. Военный отметил, что многие украинцы идут на фронт с целью заработать, однако реально полученные средства разительно отличаются от ожидаемых баснословных сумм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему простые американцы вынуждены оплачивать прихоти ВСУ.
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