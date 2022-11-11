Это ужасно: украинские военные раскрыли подробности убийств мирных жителей Донбасса
Военнопленные ВСУ убили пенсионерку, которая поддержала политику президента России. Так же поступили и с другими «неугодными» людьми.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; Следственный комитет РФ
Военнопленные Вооруженных сил Украины раскрыли детали убийств мирных жителей, которые они совершали. Василий Михайлов, Даниил Овчинников, Артур Пустовойт и Алексей Томилин признались в преступлениях Следственному комитету России.
Сообщается, что Михайлов служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. В ходе допроса мирного жителя он избил его и нанес травмы, от которых мужчина скончался. Его коллега Овчинников рассказал, что по приказу командира расстреливал мирных граждан, которые никак не мешали работе военнослужащих. Также известно, что на счету Пустовойта есть убитый безоружный мужчина.
«Карательная деятельность украинских националистов сравнима с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны», — отметили в СК РФ.
Томилин, который служил в 74-й отдельной разведывательной группировке, сообщил, что совершил выстрел в пожилую жительницу Мариуполя, которая поддерживала политику президента России Владимира Путина. Сначала его товарищ прострелил пенсионерке затылок, а затем Томилин решил «добить» женщину выстрелом в грудь. Мужчина обвиняется еще в двух убийствах.
Подозреваемые не сожалеют о совершенных преступлениях и не раскаиваются о содеянном. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Ранее 5-tv.ru писал, что командование ВСУ скрывает гибель боевиков в попытке заработать побольше денег.
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