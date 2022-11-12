Фото Бузовой в своих и чужих соцсетях: где правда?

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 590

Фанаты Ольги Бузовой сравнили внешность певицы до и после фотошопа

Фото Бузовой в своих и чужих соцсетях: где правда?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Знаменитая певица на своих страничках не появляется без красивой «маски».

Певица Ольга Бузова увлеклась фотошопом. Подписчики заметили, что артистка грешит использованием фильтров и масок так часто, что от ее натуральной красоты ничего не осталось. Чтобы не забыть, как выглядит кумир миллионов, интернет-пользователи стали сравнивать «реальную» внешность певицы с «ожидаемой».

«Страшная она, и ничего этому не поможет», «Уже не молода», «Нос у нее, конечно, как куриный клюв (не в обиду курочкам)», «Везде не очень», — объединились в комментариях и поклонники, и недоброжелатели.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / buzova86

Однако нашлись и настоящий фанаты певицы, которые решили заступиться за исполнительницу и не пожалели добрых слов в ее адрес.

«Без фильтров лучше, натуральная и симпатичная», «А кто не грешил масками?» — поддержали певицу подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова была экстренно госпитализирована и прооперирована.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Ольга Бузова
12 нояб
«Мое сердце готово»: Бузова заговорила о новых отношениях на глазах у бывшего
4 нояб
Основательно поработала: какие пластические операции делала Ольга Бузова
1 нояб
Жена шахматиста Карпова рассказала о его состоянии: «Рвется домой, сегодня скандалил»
1 нояб
«Контраст с теми, кто свалил!»: Симоньян о поездке Бузовой в Донбасс
1 нояб
«Полный шок!» — Бузова не верит, что шахматист Карпов лежит в коме
31 окт
По пятам за Бузовой: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко записали новую песню
30 окт
Запашный сравнил Бузову в ДНР со сбежавшими Собчак и Хаматовой
29 окт
Я многофункциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь
28 окт
Кристина Орбакайте в новом образе удивила поклонников схожестью с Ольгой Бузовой
25 окт
Готова стать матерью: Ольга Бузова нашла кандидата на роль отца своего ребенка
+11° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября

Последние новости

21:28
Калашникова ждет Панина в Испании: проблема серьезная
21:14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября
21:03
Раскрыты подробности разговора Путина с главой Ирана Раиси
20:47
Опять: Захарова высмеяла Байдена, перепутавшего Камбоджу с Колумбией
20:29
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
20:16
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Сейчас читают

Вдова Мамонова впервые за долгое время вышла на связь: «Все время у него бываю»
Бомба замедленного действия: опасна ли болезнь косуль для человека?
В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине: кто первый?
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика