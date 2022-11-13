ВС РФ отразили атаку ВСУ с наемниками с трех направлений и отбросили на минное поле
Безуспешная попытка украинских военных была предпринята в районе Стельмаховки в ЛНР.
Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Одновременно с трех направлений попытались атаковать позиции российских военных Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке иностранных наемников.
«В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР) украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник был вытеснен на минное поле сосредоточенным огнем Вооруженных сил России (ВС РФ), понес потери и численный состав рассеян. Также в Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ при атаке составили более 70 военнослужащих и боевиков и техника.
Ранее 5-tv.ru сообщал об освобождении поселка Майорск на донецком направлении.
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