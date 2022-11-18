Минобороны РФ: пресечена атака ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили технику, а также живую силу Вооруженных сил Украины.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские войска пресекли попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны», — сказал генерал-лейтенант.
В ведомстве также отметили, что бойцами РФ уничтожено до 40 украинских военных, две боевые машины пехоты (БМП) и два бронеавтомобиля.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине по защите мирного населения от геноцида со стороны Киева. Войсками РФ и союзными силами освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как войска РФ нанесли удар по оборонно-промышленному комплексу Украины.
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