Родина находится под защитой опытных бойцов, которые, имея боевой опыт, продолжают совершествовать свои навыки.

Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации по защите Донбасса. Тем временем мобилизованные россияне проходят боевую подготовку на полигонах России и не только. 5-tv.ru публикует лучшие кадры за день с участием военнослужащих, которые предоставили в Минобороны РФ.

В зоне СВО специалисты подразделений войск связи Западного военного округа показали свою высокую профессиональную подготовку в области обеспечения надежной связи. Оператор проверяет техническую готовность к полету. Все системы в норме. На квадрокоптер устанавливают штатную радиостанцию «Азарт». Она станет ретранслятором, через который будут связываться боевые подразделения. Отметим, что без налаженной связи невозможно ведение боевых действий, а также управление воинскими подразделениями.

На полигонах в Белоруссии военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают курс интенсивной боевой подготовки. Они совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, а также изучают навыки тактической медицины.

В Ленинградской области военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в подготовке мобилизованных граждан к участию в СВО на Украине. Занятия проводятся с учетом предстоящих задач в условиях боевого соприкосновения с противником. Так, в ходе огневой подготовки отрабатывается ведение боевых действий с применением различных видов стрелкового оружия и тактика перемещения в составе подразделений.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российская армия отбила контратаки ВСУ на четырех направлениях в ЛНР и ДНР.