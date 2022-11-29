Песков назвал условие для переговоров России и Украины
Песков заявил, что для начала переговоров с Россией Украине нужна политическая воля
Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru
Один из журналистов задал вопрос о том, какие шаги нужно предпринять украинской стороне, чтобы переговорный процесс начался.
Для того, чтобы начать переговоры с Москвой, у Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать уже озвученные Россией требования. Об этом на брифинге рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрия Песков.
Один из журналистов задал вопрос о том, какие шаги нужно предпринять украинской стороне, чтобы переговорный процесс начался. Ведь, по словам представителя СМИ, нужно еще преодолеть введенный президентом Украины Владимиром Зеленским запрет на переговоры с Москвой.
«Ну, действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Также Песков добавил, что специальная военная операция все еще продолжается.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с Москвой, после того как в периода с 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России.
30 сентября Владимир Путин и руководители новых указанных выше регионов поставили свои подписи под договором о вхождении новых территорий в состав России. Позже эти документы ратифицировали обе палаты российского парламента.
Президент России в день подписания соглашений о их присоединении к России призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Согласно позиции Москвы, Крым и присоединившиеся после референдумов регионы — часть России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, о том, как Песков объяснил высокие рейтинги доверия президента России.
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