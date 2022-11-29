В ЛНР задержан пособник СБУ, передававший информацию о войсках РФ
Подозреваемый поддерживал контакт с сотрудником украинской Службы безопасности: он раскрывал данные о расположении и маршрутах передвижения российской военной техники.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; МГБ ЛНР; 5-tv.ru
В Луганской народной республике (ЛНР) был задержан органами безопасности местный житель. Его уличили в передаче данных Службе безопасности Украины (СБУ) о военных России.
«Он поддерживал контакт с сотрудником СБУ и передавал данные о расположении и маршрутах передвижения военной техники РФ и подразделений Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении Министерство государственной безопасности (МГБ) республики ЛНР.
Установлено, что мужчина действовал умышленно в ущерб безопасности республики. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж».
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Страны «коллективного Запада» объявили это «вторжением» и ввели против России экономические санкции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разведчики народной милиции Донецкой Народной Республики в зоне спецоперации оттачивают не только боевые навыки, но и те, что помогут спасти жизнь.
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