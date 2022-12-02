Найдено доказательство того, что Украина перестала быть самостоятельной

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16

Политолог Зудин назвал агрессивное поведение Киева доказательством его несамостоятельности

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA; 5-tv.ru

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Тема:
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Западные страны все больше склоняют Украину к переговорам с РФ. Незалежная не может так просто принять свое поражение.

В руководстве киевского режима нет никакой серьезной ориентации на переговоры с РФ. Учитывая тяжелое состояние, в котором находится Украина, отсутствие стремления к диалогу подтверждает, что правительство Незалежной перестало быть самостоятельным и больше не руководствуется национальными интересами своего народа.

Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Так он прокомментировал заявление главы Совбеза Украины Алексея Данилова об уничтожении России и отказе разговаривать за столом дипломатии. Эксперт уверен, что Киевом управляют внешние центры в виде западных союзников.

«Причина, по которой оно прозвучало именно сейчас, тоже понятна: потому что на Западе в последнее время начинают усиливаться разговоры, <…> в которых говорят, что для Украины надо перейти к переговорам с РФ. Повышенное внимание на Западе к необходимости переговоров связано с тем, что начинает ощущаться бремя от украинских обязательств. Это бремя становится особенно тяжелым», — отметил политолог в беседе с 5-tv.ru.

По словам Зудина, помимо прочего усталость у Европы вызывает эффект антироссийских санкций, который также бьет по западным государствам. В связи с этим мнения у киевских союзников разделились. Одни обещают постоянную поддержку Украины, а другие призывают к решению конфликта путем дипломатии. В последнее время именно вторых становится все больше.

Специалист отметил, что сейчас Украина зависит от Запада, она полностью втянута в конфликт с Россией. У руководства Незалежной просто не остается другого выбора, как продолжать идти в антироссийском направлении, все больше завышая «планку».

«Что еще можно ожидать в этих условиях от Киева? Новых резонансных провокаций диверсионного и террористического свойства с перекладыванием ответственности на Россию, потому что это еще один способ привлечь к себе внимание и еще один способ подчеркнуть безальтернативность вооруженной борьбы с Россией, в отличие от переговоров», — сказал Алексей Зудин.

Ранее 5-tv.ru публиковал главное условие для переговоров России и Украины.

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