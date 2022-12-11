Десять бравых воинов, прямо с передовой, встретились с главой государства.

Героизм — это не про сверхспособности: чудо — плащ или маску летучей мыши. Героизм — это в крови, главный секрет существования страны, равной 1/8 части суши. Может глядя на Крымский мост иностранцы смогут понять суть уникального российского праздника — Дня героев Отечества.

Формальный повод — учреждение Георгиевского креста с черно-желтой лентой, еще в начале XIX века лента стала знаком отличия в системе «свой-чужой». От героев былых времен до наших дней и дальше, в будущее. Репортаж Николая Иванова.

Дерзкие и храбрые — там, робкие и сдержанные, — в сотнях километров от линии фронта. Скромничают. Золотую звезду Героя России дают только за настоящий подвиг. За бескомпромиссное выполнение долга. За спасение жизней. За беззаветную верность Родине. 200 отважных героев страны в Георгиевском зале Кремля: 10 военнослужащих, прямиком с передовой.

«Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Сами герои отвечают, будто рапортуют. Коротко. По делу. Они так привыкли. А еще словно стесняются, что высшую награду Российской Федерации получают только они, а не все парни из их подразделения.

«Золотая звезда — это заслуга всех моих подчиненных десантников, с которыми мы вместе ведем борьбу с нацистской нечистью», — сказал Герой России Сергей Иштуганов.

Эти простые и мужественные офицеры много говорить не привыкли. А тут — Георгиевский зал, Верховный Главнокомандующий лично вручает награды. Как тут не смутиться?

«В это непростое время мы воины России готовы с честью приумножать нашу славу русского оружия и не посрамить память наших предков», — сказал Герой России Давид Малыкин, смутившись в конце.

«Спокойно, здесь все свои», — успокоил Путин.

«Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу. Победа будет за нами», — закончил Малыкин.

В Кремле и те, кто получил золотую звезду Героя раньше. Среди них — Энвер Набиев — его наградили в сентябре. У него тоже — все «просто». «Обычно» в понимании майора Набиева — уничтожить 200 боевиков, пять танков, четыре БТР и восемь БМП, а еще самоходки, бронеавтомобили, минометные расчеты… Ни слова о ранении. Или вот — как вызволяли наших разведчиков.

«Танком проломили забор кирпичный, ворвались туда и забрали их», — вспоминает Энвер Набиев.

А в 2000 километрах –в Дагестане — родители Героя России — внимательно смотрят репортаж нашего телеканала об их сыне. Суна Набиева сама была на встрече с президентом в преддверии Дня Матери.

«Гордость, конечно. И все равно есть переживание немного. Он горой всегда за них был, за своих бойцов», — признается мать Энвера Набиева Суна Набиева.

После официальной части — неформальное общение. Бокал шампанского за офицеров, которые сражаются за каждого из нас.

«Мы делаем для людей все, для их защиты. Страна, и те люди, которые нуждаются в защите, они понимают, что последняя надежда на вас», — сказал Путин.

И так из поколения в поколение. Генерал-майор Александр Солуянов тоже был приглашен в Кремль. За подвиги в Афгане получил звезду Героя СССР в 1984-м. Он воевал на самых опасных участках. В провинции Парван взял в плен 320 моджахедов и захватил три склада с боеприпасами. И это — без потерь личного состава! Это про него группа «Любэ» пела — «Батяня-комбат».

«Наша великая история, наших побед, воинства, она, наверное, уже в каждой клеточке. Профессия офицера — Россия. Я не знаю, что может быть выше», — сказал Герой СССР Александр Солуянов.

Так было всегда. Этим людям не нужно ничего объяснять. Главное — в них нельзя сомневаться. Они точно не подведут.

«Родина — это не просто территория, это люди прежде всего. Которых вы защищаете. Вот, что такое Родина», — заключил президент.

А для них все просто: есть воинский долг и задача, которую надо выполнить. Во что бы то ни стало.