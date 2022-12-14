В России выросло уважение к военным на фоне спецоперации по защите Донбасса, пишет EADaily. В обществе стали больше доверять Вооруженным Силам РФ, о чем свидетельствуют опросы. Сегодня показатель доверия к военным превышает 85%, в то время как десять лет назад он составлял до 30%.

Эксперты считают, что в престиже армии при нынешнем министре обороны нет ничего удивительного. Этому предшествовали годы кропотливой работы по восстановлению имиджа военных после «лихих 90-х».

«Профессия военного стала престижной еще до начала СВО — авторитет профессиональной военной службы в последние годы рос. Безусловно, с началом СВО этот уровень тоже поднимается, но еще больше он поднимется после достижения всех целей СВО и ее победного завершения. Тогда престиж военной службы будет сравним с послевоенными советскими годами», — цитирует EADaily эксперта Романа Шкурлатова.

По его словам, российские солдаты мотивированы вовсе не рядом льгот и привилегий, а желанием помогать Родине, когда она в этом нуждается.

О возросшей популярности военной службы говорит также большой поток абитуриентов в профильные вузы и количество добровольцев в армии.

«Специальная военная операция решает не только военные задачи, но и внутрисоциальные. Значительно вырос авторитет службы в армии, престиж должности военного, что подтверждается и ценой, которой оплачивается труд военных в это непростое время», — высказал свое мнение ветеран боевых действий Роман Насонов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мотивирует российскую армию.