Яна Поплавская обвинила Слепакова в подлости и назвала его предателем Родины

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 126

Звезда «Красной шапочки» не может простить гнусный поступок знаменитости.

Яна Поплавская обвинила Слепакова в подлости и назвала его предателем Родины

Фото: Галкин Николай / ТАСС

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Спецоперация

Актриса Яна Поплавская жестко раскритиковала юмористического исполнителя Семена Слепакова. После февраля известный бард эмигрировал в Израиль и стал негативно высказываться в адрес России. Однако это еще полбеды — ранее стало известно о баснословной налоговой задолженности комика. Он не заплатил почти 19 миллионов рублей государству. Огромные цифры возмутили Поплавскую, и она высказалась против артиста в своем Telegram-канале.

«Позорно бежал, обсирает родину на всех углах, тусуется с такими же предателями в Израиле, США, где-то в европейском захолустье. Семен, мы же лично знакомы. Ну посмотри в глаза человеку, „на чьих фильмах ты рос“, разве можно так подло поступать по отношению к тому народу, на ком ты заработал свое невообразимое состояние? Грош тебе цена как артисту, как гражданину, да и просто как человеку», — написала звезда.

К слову, Слепаков улетел в Израиль весной 2022 года. Сначала юморист сделал вид, что отправился туда с гастролями, однако позже Семен все-таки объяснился фанатам. Он перевез на Землю Обетованную всю семью и даже 92-летнюю бабушку. Теперь звезду Comedy Club в России можно не ждать.

Больше всего комик разочаровал поклонников своей недавней песней. Посыл «юмористической» композиции был направлен против РФ и ее жителей. В тексте бард называет своих соотечественников «терпилами» и безвольными людьми. Такие злые шутки фанаты юмориста не оценили и волна негатива направилась прямиком на автора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как живут сбежавшие из России знаменитости.

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