Российские войска пресекли атаку усиленной роты ВСУ на поселок Сладкое
Украинские националисты пытаются противостоять ВС РФ, но опять несут многочисленные потери.
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Российские военнослужащие успешно отразили атаку усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южно-донецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики», — заявил он.
В том числе генерал-лейтенант отметил, что в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР ликвидированы сразу две диверсионно-разведывательные группы украинских националистов. Также за прошедшие сутки на этом направлении уничтожено до 50 сосредоточений живой силы ВСУ и три автомобиля.
Стоит отметить, что два дня назад в районе населенных пунктов ДНР Павловка, Новомайорское и Нескучное ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск четырьмя штурмовыми группами. Однако российская армия успешно отбила все попытки противника.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ сорвали атаку ВСУ на купянском направлении упреждающим огнем.
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