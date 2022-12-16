Российские войска пресекли атаку усиленной роты ВСУ на поселок Сладкое

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Украинские националисты пытаются противостоять ВС РФ, но опять несут многочисленные потери.

Российские войска пресекли атаку усиленной роты ВСУ на поселок Сладкое

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие успешно отразили атаку усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южно-донецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики», — заявил он.

В том числе генерал-лейтенант отметил, что в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко ДНР ликвидированы сразу две диверсионно-разведывательные группы украинских националистов. Также за прошедшие сутки на этом направлении уничтожено до 50 сосредоточений живой силы ВСУ и три автомобиля.

Стоит отметить, что два дня назад в районе населенных пунктов ДНР Павловка, Новомайорское и Нескучное ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск четырьмя штурмовыми группами. Однако российская армия успешно отбила все попытки противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ сорвали атаку ВСУ на купянском направлении упреждающим огнем.

Тема:
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