За смертью — смерть: ВСУ отправляют солдат на убой ради тел погибших наемников

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 461

Военкор Коц назвал смерть западных наемников еще одной причиной больших потерь ВСУ

За смертью — смерть: ВСУ отправляют солдат на убой ради тел погибших наемников

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Боевики Украины были уверены, что военные с Запада помогут противостоять российским бойцам, однако те только ускорили неминуемое поражение.

Гибель иностранных наемников во время боевых действий чревата большими потерями среди личного состава украинских националистов. Боевики всеми силами стараются эвакуировать тела погибших иностранцев с поля боя и сами при этом гибнут. Об этом заявил корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц в беседе с URA.RU. По его словам, киевский режим очень дорожит живой силой с Запада.

«Бывало неоднократно, мне тоже об этом рассказывали, когда гибло 2-3 поляка в наступлении, украинцы пытались всеми правдами-неправдами их тела вытащить из-под огня и эвакуировать в тыл. Во время этих попыток гибнет еще больше украинских солдат, то есть, потери растут», — объяснил он.

В том числе журналист признался, что российские военнослужащие часто встречают польских наемников на фронте в районе Кременная — Сватово. Судя по их рассказам, именно выходцы из Польши руководят украинскими боевиками на этом участке, однако делают это весьма неумело. ВСУ раз за разом совершают бездумные попытки атаковать и терпят унизительное поражение.

«Осуществляют планирование боевых операций, руководство войск. Судя по обстановке на том же участке фронта им это помогает не особо, потому что противник пытается регулярно осуществить там наступательные действия, но его неизменно встречают огнем и отбрасывают», — заявил Коц, говоря о наемниках из Польши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как группа «Викинг» Западного военного округа России (ЗВО) нашла и уничтожила опорный пункт с иностранными наемниками под Марьинкой в ДНР.

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