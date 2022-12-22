В Японии призвали США честно признать атаки Хиросимы и Нагасаки

В Вашингтоне восклицают о правах человека и дипломатии, однако за гибель миллионов японцев США не извинились даже спустя 77 лет.

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки призвал властей США уверенно заявить всему миру, что случившееся в Хиросиме и Нагасаки было ошибкой.

Дело в том, что в Вашингтоне постоянно восклицают о правах человека, дипломатии и справедливости. Сбросившие атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и убившие сотни тысяч людей, США не хотят признавать свою вину и усиленно пытаюсь «замести под ковер» прошлое.

«Это Соединенные Штаты громко провозглашают демократию, права человека и свободу в ответ на действия других стран. Тогда почему бы им не рассказать откровенно Японии и всему миру о том, что сделали?» ― задался вопросом японский политик на своем официальном сайте.

С конца войны прошло 77 лет, и ни разу США не извинились перед народом Японии, члены правительства один за другим избегают визитов в Хиросиму и Нагасаки, а о случившемся пытаются молчать.

Мунэо Судзуки также прокомментировал будущий визит президента Джо Байдена в Японию. В рамках саммита «Большой семерки» (G7) президент США в мае 2023 года прилетит в Хиросиму.

«Он должен сказать то, что он действительно хотел бы сказать. Я желаю, чтобы он сказал миру, не говоря уже о Нагасаки и Хиросиме, следующее: «Использование ядерного оружия невозможно, применение атомных бомб было ошибкой», — подытожил Судзуки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю зверств США и последствий для Хиросимы и Нагасаки.