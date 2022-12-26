Пять старших офицеров ВСУ ликвидированы в ходе наступления армии РФ под Донецком

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Общие потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих убитыми.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Пять старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидированы в ходе наступления российской армии на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», — заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Он добавил, что общие потери противника за сутки на донецком направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

Также сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы российская армия уничтожила пункт починки вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). На расположенной в районе города Краматорск ДНР разрушенной базе находились американские реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы спецтехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в рядах ВСУ на линии соприкосновения обнаружены наемники более чем из 30 стран.

Тема:
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