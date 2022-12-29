«Готов идти до конца»: Рогозин опубликовал первое фото после операции

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 46

Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин опубликовал первое фото после операции на позвоночник

«Готов идти до конца»: Рогозин опубликовал первое фото после операции

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Политик был ранен в Донецке во время обстрела, врачи считали, что провести операцию невозможно, но были неправы.

Первое фото после операции опубликовал бывший глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Снимок он разместил на своей странице «ВКонтакте».

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — написал Рогозин.

Дмитрию Рогозину пожелали скорейшего выздоровления.Подписчики пожелали Дмитрию Рогозину скорейшего выздоровления. Фото: ВКонтакте / Дмитрий Рогозин

Его пост активно прокомментировали пользователи, пожелав политику скорейшего выздоровления и отметив, что он очень нужен России и народу. Также юзеры добавили, что впереди еще очень много работы.

Дмитрий Рогозин получил ранение в Донецке. Во время деловой встречи здание, где она проводилась, было обстреляно. В результате произошедшего экс-глава «Роскосмоса» получил ранение металлическим осколком в район позвоночника. Позже медики говорили, что извлечь его не представляется возможным, однако провести успешную операцию все же удалось.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», — комментировал помощник в беседе с 5-tv.ru.

Рогозин высказывал предположение, что его местонахождение могли «слить» недоброжелатели. Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ранения Дмитрия Рогозина.

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