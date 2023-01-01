Пока враг использует запрещенные методы и средства, российские бойцы блестяще выполняют боевые задачи.

Планы Киева по совершению террористических атак против РФ сорваны. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Цель удара, нанесенного по объектам на Украине, достигнута», — сказал генерал-лейтенант.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Поводом для начала СВО послужили усилившиеся обстрелы граждан со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Враг использует запрещенные методы ведения боевых действий.

К слову, некоторое время назад Следственный комитет России сообщал о возбуждении по данному факту уголовного дела против главкома ВСУ Валерия Залужного, а также ряда высокопоставленных офицеров Незалежной. Конечная цель СВО — демилитаризация и денацификация Самостийной.

Ранее 5-tv.ru писал о черном дне для ВСУ.