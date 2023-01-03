Сослуживец повторивших подвиг Гастелло летчиков раскрыл всю правду о них в интервью

Командир экипажа Александр Антонов и штурман Владимир Никишин направили свой горящий самолет на скопление военной техники и живой силы националистов.

Российские летчики фронтового бомбардировщика Су-24М повторили подвиг Героя СССР Николая Гастелло. Они героически погибли, направив свой горящий самолет на скопление военной техники и живой силы украинских националистов под Артемовском.

Сведения об их поступке сначала распространились в Telegram-каналах, однако они оказались противоречивыми. Всю правду о подвиге командира экипажа Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина 5-tv.ru выяснил во время интервью с их сослуживцем — бойцом ЧВК «Вагнера» с позывным «Максуд».

— Расскажите, что это была за задача, которую выполняли ваши сослуживцы? Какая была цель?

Задача поступила после обеда — большое скопление живой силы и военной техники в районе населенного пункта Клещеевки. Планировался накат, наплав большой силы противника. Довольна площадная, массивная цель. Как у нас в авиации принято говорить, «жирная» цель — как раз под выполнение задачи по уничтожению экипажем Су-24 в максимальной бомбовой загрузке.

— Какой настрой был у вас в подразделении? Виделись ли вы перед задачей с Александром и Владимиром?

Настрой у нас всегда в подразделении боевой, дружелюбный. Каких-то таких очень тонких моментов — например, суеверий — за людьми никогда не замечал. Буквально за минут 30-40 до боевого вылета заходили ко мне, экипировался экипаж. Все как обычно происходило — с улыбками на лицах, на позитиве.

Никогда не замечал за ними, чтобы какими-то унылыми уходили работать. Всегда с энтузиазмом, с хорошим настроением. Лично переговорили: Александр Сергеевич, как всегда, на шутках. Владимир Николаевич — аналогично. Никогда не унывали. Еще раз повторюсь: с грустными лицами никогда никто не уходил на боевое задание.

— А есть ли у вас, как у летчиков, какие-то традиции или приметы перед вылетами на задачи?

По поводу традиций, скажем так: в моменты, которые касаются систем покидания, что бы ни происходило, особо никто их никогда не проверяет. У нас это уже давно в компании: люди готовы выполнять задачи любой сложности, только бы выполнить достойно. А мелкие суеверия не приняты. Никто этого никогда ни за кем не замечал.

— Скажите, пожалуйста, когда произошла трагедия, кто и как вам сообщил?

Пришла информация непосредственно от командиров штурмовых отрядов, в чьих интересах они работали. То есть информация моментально прошла по оперативной линии. После произошедшего — буквально три-пять минут, и информация уже была у нас: что, где и как наблюдали с наших позиций.

— В некоторых Telegram-каналах рассказаны подробности того самого героического поступка летчиков. Можете нам рассказать сами достоверно, как все было? И вообще, откуда может быть такая доскональная информация?

Ранее была изложена подробная информация о подвиге данного экипажа. Информацию получали с наблюдательных постов, которые были выставлены командирами отряда. Плюс от командира штурмового отряда, в интересах кого они работали при смене наземной обстановки. Также от авианаводчика и посредством материалов объективного контроля — то есть съемка БПЛА и так далее. Доказательств довольного много, но это считается служебной информацией.

— Когда они разбили колонну, какие были потери у противника?

Потери у противника были около нескольких десятков машин. Трудно сказать, сколько полностью уничтожено, а сколько поражено. И по живой силе — то же. Но, я думаю, не меньше нескольких десятков человек и больше десятка боевых машин — это танки, БМП и так далее.

— Правда ли, что украинская сторона передала тела погибших, накрыв их российским флагом и знаменем ЧВК? Это все же фейк, как пишут некоторые Telegram-каналы? Если не передали, то их уже похоронили?

Да, передача состоялась. Сегодня, кстати, здесь же — на новом аэродроме — прошла прощальная церемония с членами экипажа. С Антоновым Александром Сергеевичем и Никишиным Владимиром Николаевичем. Также были вручены высшие госнаграды нашего государства — Звезды Героя посмертно. Тела переданы будут родственникам. Гробы были накрыты российским флагом и также знаменем ЧВК.

— Получается, что противник настолько проникся их подвигом и зауважал, что на такое пошел?

Я думаю, да. Потому что как бы ни был расположен противник, все равно нужно иметь к нему уважение.

— Расскажите про Владимира и Александра, какие они были: и как люди, и как офицеры?

Знакомство у нас не такое уж длительное было — в течение месяца, грубо говоря. Общались довольно плотно, довольно часто — практически каждый божий день. Люди с большим чувством ответственности, с высоким патриотическим настроем. Как говорил Александр Сергеевич: «Меня Родина во сне позвала». Жизнерадостные, весьма образованные. И очень-очень профессиональные. Александр Сергеевич буквально недавно уволился — в этом году. Владимир Николаевич — несколько лет назад.

— Чем они занимались до вступления в ряды ЧВК «Вагнера»?

Оба уже были на пенсии. Еще раз повторюсь: Александр Сергеевич буквально только-только ушел из армии. Владимир Николаевич уже несколько лет работал в компании. Помимо рабочих моментов — где они были до прихода в компанию — на эти темы сильно не общались. Знаю, что у них семья, дом — люди в жизни устроены были.

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