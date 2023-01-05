Разнесут сами себя: США исключают отправку танков Abrams на Украину

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 811

WP: Штаты не отправят танки Abrams на Украину из-за их мощностей

Разнесут сами себя: США исключают отправку танков Abrams на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Тема:
Спецоперация

Бывшему заокеанскому президенту Дональду Трампу отказали в использовании вооружения на праздновании Дня независимости страны. Почему Вашингтон не собирается давать его Зеленскому?

Отправку боевых танков Abrams на Украину исключили в Вашингтоне. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP). Несмотря на это, американская сторона готова поставлять в Незалежную тяжелую бронетехнику.

«Они весят 55 тонн и полагаются на газотурбинный двигатель, потребляющий топливо с огромной скоростью», — рассказал журналистам анонимный источник.

В частности, один из самых больших танков, используемых Вооруженными силами Украины, (ВСУ) весит 42 тонны. Танк «Оплот» — 51 тонну. Abrams тоже «подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания», — сказано в материале.

Авторы отметили, что эти танки настолько тяжелые, что бывшему президенту США Дональду Трампу отказали во включении их в празднование Дня независимости США 2019 года. Основанием для отказа послужила способность гусениц Abrams разрушить вашингтонские улицы своими стальными пластинами.

Поставки вооружений на Украину начались на фоне спецоперации в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны украинских военных. Кроме того, недружественные страны Запада и Евросоюза начали в отношении российской экономики политику ограничительных мер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Шанхайской организации сотрудничества хотят урегулировать украинский кризис.

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