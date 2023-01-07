Экс-советник главы Пентагона заявил, что у европейцев нет интереса к теме Украины

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 14

Правительства стран Евросоюза не спешат тратиться на помощь Киеву, потому что прекрасно знают об отношении к нему в обществе.

Экс-советник главы Пентагона заявил, что у европейцев нет интереса к теме Украины

Фото: www.globallookpress.com / Pongmanat Tasiri

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Большинству жителей Европы не интересна тема Украины и конфликт на ее территории. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно», — сказал бывший американский военнослужащий в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Дугласа Макгрегора, отношение европейцев к Украине наглядно показывает разница между размерами финансовой помощью Украине со стороны США и стран Евросоюза. Последние дают Киеву намного меньше денег, потому что не хотят разочаровывать своих избирателей.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Москва решила военным путем защитить жителей Донбасса после того, как Киев возобновил массированные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР и отверг дипломатический способ урегулирования конфликта.

После начала спецоперации страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции, фактически объявив экономическую войну. Российской экономике в Вашингтоне и Брюсселе предрекали крах, однако она уверенно выстояла. А вот ЕС и США пришлось столкнуться с проблемами из-за энергетического кризиса. Ситуацию усугубляют траты на поддержку Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива.

Тема:
Спецоперация
7 янв
Системы ПВО сбили БПЛА в Севастополе в ночь на Рождество
7 янв
На прорыв! Лучшее видео из зоны СВО за день
7 янв
Пользователи Twitter предложили не помогать Украине после отказа от перемирия
6 янв
Военный эксперт назвал американские ракеты Sea Sparrow устаревшими для Украины
6 янв
В Штатах призвали не давать Зеленскому денег после отказа от перемирия
6 янв
Российские военные уничтожили украинскую технику в ДНР и Запорожской области
6 янв
Junge Welt: Запад потерял главную роль на мировой арене из-за России
6 янв
Украинские террористы второй раз с начала режима тишины атаковали Донецк
6 янв
Черный юмор: Галкин* продолжает глумиться над спецоперацией и шутит про НАТО
6 янв
СМИ: Войска РФ прорвали оборону ВСУ в Соледаре
-24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:23
При каких условиях человека госпитализируют с гриппом — ответ врача
10:13
Экс-советник главы Пентагона заявил, что у европейцев нет интереса к теме Украины
10:02
Умер звезда фильмов «Терминатор» и «Голый пистолет» Эрл Боэн
9:47
Пятеро человек погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
9:36
Британские военные обвинили принца Гарри в предательстве из-за его откровений
9:24
Системы ПВО сбили БПЛА в Севастополе в ночь на Рождество

Сейчас читают

The Telegraph: Макрон нарушил военное табу
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака
Любовная инвалидизация: как первый опыт близости может искалечить жизнь мужчины
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023