Экс-советник главы Пентагона заявил, что у европейцев нет интереса к теме Украины
Правительства стран Евросоюза не спешат тратиться на помощь Киеву, потому что прекрасно знают об отношении к нему в обществе.
Фото: www.globallookpress.com / Pongmanat Tasiri
Большинству жителей Европы не интересна тема Украины и конфликт на ее территории. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно», — сказал бывший американский военнослужащий в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению Дугласа Макгрегора, отношение европейцев к Украине наглядно показывает разница между размерами финансовой помощью Украине со стороны США и стран Евросоюза. Последние дают Киеву намного меньше денег, потому что не хотят разочаровывать своих избирателей.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Москва решила военным путем защитить жителей Донбасса после того, как Киев возобновил массированные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР и отверг дипломатический способ урегулирования конфликта.
После начала спецоперации страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции, фактически объявив экономическую войну. Российской экономике в Вашингтоне и Брюсселе предрекали крах, однако она уверенно выстояла. А вот ЕС и США пришлось столкнуться с проблемами из-за энергетического кризиса. Ситуацию усугубляют траты на поддержку Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива.
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