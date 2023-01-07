Экс-советник главы Пентагона заявил, что у европейцев нет интереса к теме Украины

Большинству жителей Европы не интересна тема Украины и конфликт на ее территории. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Большинство европейцев не хотят иметь ничего общего с этим конфликтом, и их правительствам об этом хорошо известно», — сказал бывший американский военнослужащий в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Дугласа Макгрегора, отношение европейцев к Украине наглядно показывает разница между размерами финансовой помощью Украине со стороны США и стран Евросоюза. Последние дают Киеву намного меньше денег, потому что не хотят разочаровывать своих избирателей.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Москва решила военным путем защитить жителей Донбасса после того, как Киев возобновил массированные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР и отверг дипломатический способ урегулирования конфликта.

После начала спецоперации страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции, фактически объявив экономическую войну. Российской экономике в Вашингтоне и Брюсселе предрекали крах, однако она уверенно выстояла. А вот ЕС и США пришлось столкнуться с проблемами из-за энергетического кризиса. Ситуацию усугубляют траты на поддержку Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива.