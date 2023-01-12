В Минобороны рассказали об успешном наступлении на Донецком направлении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 198

ВС РФ ликвидировали танк и три боевые машины.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На Донецком направлении за минувшие сутки продолжались успешные наступательные действия российский войск. ВС РФ смогли ликвидировать 70 военнослужащих противника. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме этого, Конашенков добавил, что также был ликвидирован один танк, три боевые машины и четыре автомобиля ВСУ.

Также в Минобороны отметили успехи российских войск на Южно-Донецком направлении. ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение ВСУ. В районах Новомихайловки и Пречистовки в ДНР было уничтожено две бронированные машины и три автомобиля, а также 30 человек личного состава.

Россия продолжает специальную военную опервцю по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР были уничтожены иностранные наемники.

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