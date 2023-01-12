В Минобороны рассказали об успешном наступлении на Донецком направлении
ВС РФ ликвидировали танк и три боевые машины.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На Донецком направлении за минувшие сутки продолжались успешные наступательные действия российский войск. ВС РФ смогли ликвидировать 70 военнослужащих противника. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих», — прокомментировали в ведомстве.
Кроме этого, Конашенков добавил, что также был ликвидирован один танк, три боевые машины и четыре автомобиля ВСУ.
Также в Минобороны отметили успехи российских войск на Южно-Донецком направлении. ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение ВСУ. В районах Новомихайловки и Пречистовки в ДНР было уничтожено две бронированные машины и три автомобиля, а также 30 человек личного состава.
Россия продолжает специальную военную опервцю по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР были уничтожены иностранные наемники.
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