Как работает российская авиация: лучшие видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 3 063

Минобороны РФ продемонстрировало работу авиации в зоне СВО на Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Каждый удар российских пилотов достигает цели.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52. Основная задача экипажей — уничтожать опорные пункты и живую силу ВСУ.

На видео авиация наноси удар по укрепрайонам противника, а затем возвращается на базу.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С патрулировали и прикрывали бомбардировщики и штурмовики.

Во время одного из вылетов был обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

У Су-25 — совершенно другая задача. Их экипажи наносят удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В один из недавних вылетов штурмовики обнаружили и поразили замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ.

Армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также осуществляет поддержку с воздуха подразделений.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские истребители сбили три украинских штурмовика Су-25.

Тема:
Спецоперация
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