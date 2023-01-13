«Время не позволяет отдыхать»: расчеты САУ «Мста-СМ2» уничтожили позиции ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили позиции ВСУ с помощью САУ «Мста-СМ2»
Фото, видео: Минобороны РФ
Расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц огонь ведется на дальностях в несколько десятков километров.
Минобороны России опубликовало кадры, на которых расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-СМ2» поражают замаскированные укрепленные позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечается, что боевые задачи выполняют, в том числе, военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.
В ведомстве пояснили, что российские военные используют «Мста-СМ2» с фугасными, осколочно-фугасными и высокоточными боеприпасами. Их применяют для уничтожения артиллерийских батарей, оборонительных сооружений и пунктов управления, огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ. Огонь ведется на дальностях в несколько десятков километров.
«Я считаю, что артиллерия, как показала практика, как была богом войны, так и остается богом войны. Пот артиллеристов сберегает кровь пехоты, потому что любое наступление наших пехотных подразделений мотострелковых не начинается без артиллерийской подготовки», — рассказал командир батареи с позывным «Кама».
В Минобороны отметили эффективность тактики «круглосуточной артиллерийской карусели», которая дезориентирует противника и заставляет впустую расходовать боеприпасы и раскрывать замаскированные огневые точки. На этот раз артиллеристы Западного военного округа уничтожили опорный пункт взвода ВСУ и выдвинулась на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным данным разведки.
Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны сообщило об успешном наступлении российской армии на Донецком направлении.
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