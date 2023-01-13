«Бойцы должны чувствовать, что страна с ними»: Путин об участниках СВО

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Владимир Путин заявил о важности поддержки государством участников спецоперации

«Бойцы должны чувствовать, что страна с ними»: Путин об участниках СВО

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Днем 13 января Владимир Путин прибыл в Башкирию на прощание с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым заявил, что государство поддерживает военных, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО).

«Когда человек находится в условиях, жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. Ключевым. И то, что вы делаете — это очень важно», — заявил глава государства.

Он также выразил свою благодарность Хабирову за поддержку военных и добавил, что люди должны всегда чувствовать, что страна их поддерживает. Особенно, заключил Путин, военные РФ должны понимать ту миссию, которую они выполняют в рамках СВО.

До этого президент России поручил Министерству обороны составить доклад об оснащении участников специальной военной операции на Украине современным оружием, обмундированием, экипировкой и лекарствами.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как были раскрыты личности участников новогоднего обращения Путина.

Тема:
Спецоперация
13 янв
Сегодня — Соледар, завтра — Артемовск: в Минобороны сообщили о планах ВС РФ
13 янв
«Серьезные кулаки»: в ДНР заявили об окружении Артемовска
13 янв
Дорога на Артемовск открыта: Соледар полностью под контролем Армии России
13 янв
Пушечное мясо: Киев бросил своих военных на верную смерть в Соледаре
13 янв
Гори-гори ясно: российские бойцы применили «зажигалки» против ВСУ
13 янв
«Это свои»: житель Соледара поделился первыми эмоциями после входа ВС РФ в город
13 янв
Вывозили даже туалетную бумагу: как ВСУ мародерствовали в Соледаре
13 янв
Житель Соледара о работе западных журналистов: «В городе СМИ — будет прилет»
13 янв
Названо обязательное условие, при котором Москва будет вести переговоры с Киевом
13 янв
Жители Соледара рассказали, что изменилось, когда российские военные вошли в город
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
67.78
-1.24 72.79
-1.35
🧙‍♀ Гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:30
Непростой человек: врач оценил шансы Костомарова вернуться на лед
16:25
«Это неприятно»: может ли блогер-выживальщик Масленников умереть от тахикардии
16:06
Сегодня — Соледар, завтра — Артемовск: в Минобороны сообщили о планах ВС РФ
15:59
Предчувствовала смерть? В последнем посте Лиза Мари заявила о горе и уничтожении
15:39
«Бойцы должны чувствовать, что страна с ними»: Путин об участниках СВО
15:30
Потеряли яркую звезду: как Голливуд отреагировал на смерть дочери Пресли

Сейчас читают

Дорога на Артемовск открыта: Соледар полностью под контролем Армии России
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
Отец впавшего в кому Костомарова опроверг информацию о купании сына в проруби
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023