Прекратить спекуляции: Турчак объяснил ситуацию с мобилизацией многодетных отцов
Андрей Турчак: отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Соответствующая директива Генштаба была выпущена еще в декабре и продолжает действовать.
В России сохранится отсрочка от мобилизации для многодетных отцов. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, пишет URA.RU.
«Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — сказал Турчак.
Тем самым, он опроверг заявления военкома Забайкалья Юрия Шувалова и депутата Госдумы Нины Останиной об отмене соответствующей директивы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков прокомментировал запрет на выезд российских мужчин из страны. К слову, ему регулярно приходится опровергать ложную информацию от украинских СМИ. Например, еще вчера представитель Кремля заявлял, что сообщения Telegram-каналов о подготовке к новой волне частичной мобилизации в России являются очередным фейком.
Ранее СМИ Украины стали распространять информацию о новом указе Москвы для пограничных пунктов. Сообщалось, что ФСБ России якобы потребовала от соответствующих управлений ограничить выезд граждан, подлежащих военной службе.
- 13 янв
- Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО
- 13 янв
- В МО РФ отметили успехи «Вагнера» при штурме городских кварталов Соледара
- 13 янв
- Вызов брошен: победит ли британский танк в схватке с российским?
- 13 янв
- Они не пройдут: американские БМП Bradley слабо приспособлены к чернозему Украины
- 13 янв
- Когда цветет «Акация»: работа гаубиц ВС РФ по позициям ВСУ
- 13 янв
- Сегодня — Соледар, завтра — Артемовск: в Минобороны сообщили о планах ВС РФ
- 13 янв
- «Бойцы должны чувствовать, что страна с ними»: Путин об участниках СВО
- 13 янв
- «Серьезные кулаки»: в ДНР заявили об окружении Артемовска
- 13 янв
- Дорога на Артемовск открыта: Соледар полностью под контролем Армии России
- 13 янв
- Пушечное мясо: Киев бросил своих военных на верную смерть в Соледаре
Читайте также
74%
-0.21 73.11
0.32
Нашли ошибку?