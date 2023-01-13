Прекратить спекуляции: Турчак объяснил ситуацию с мобилизацией многодетных отцов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Андрей Турчак: отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется

Прекратить спекуляции: Турчак объяснил ситуацию с мобилизацией многодетных отцов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Соответствующая директива Генштаба была выпущена еще в декабре и продолжает действовать.

В России сохранится отсрочка от мобилизации для многодетных отцов. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, пишет URA.RU.

«Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», — сказал Турчак.

Тем самым, он опроверг заявления военкома Забайкалья Юрия Шувалова и депутата Госдумы Нины Останиной об отмене соответствующей директивы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Песков прокомментировал запрет на выезд российских мужчин из страны. К слову, ему регулярно приходится опровергать ложную информацию от украинских СМИ. Например, еще вчера представитель Кремля заявлял, что сообщения Telegram-каналов о подготовке к новой волне частичной мобилизации в России являются очередным фейком.

Ранее СМИ Украины стали распространять информацию о новом указе Москвы для пограничных пунктов. Сообщалось, что ФСБ России якобы потребовала от соответствующих управлений ограничить выезд граждан, подлежащих военной службе. 

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