Как ремонтируют технику в полевых условиях в спецоперации на Украине

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Минобороны РФ показало, как ремонтируют технику в полевых условиях на Украине

Фото, видео: Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Даже такой труд в зоне спецоперации требует невероятной отдачи от российских военных.

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона восстанавливают подбитую технику прямо в поле. Видео работы инженеров опубликовало Минобороны РФ.

В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, военнослужащие проводят восстановительные работы любой сложности благодаря высокой квалификации.

Среди военных есть и те, кто был призван в рамках частичной мобилизации. Электрик БМП Андрей рассказал, что влиться в работу получилось быстро, ведь на срочной службе он занимался схожей работой.

Командир ремонтного взвода Алексей в небольшом интервью поделился, что большую часть техники ремонтируют на месте в полевых условиях, восстанавливая небольшие повреждения. Но попадается и вооружение, которое отправляют на капитальный ремонт, хоть такого и немного.

На кадрах военные восстанавливают одну из машин, в конце видео она уже отправляется с ремонтной площадки своим ходом.

Ранее 5-tv.ru показывал, как слесари и механики восстанавливают боевые машины в непростых условиях.

Тема:
Спецоперация
14 янв
Истории героев: раскрыты личности участников новогоднего обращения Путина
14 янв
Стало известно, когда Запад начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией
14 янв
В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара
14 янв
Небензя: РФ никогда не преследовала цель «деукраинизации» Украины
13 янв
Путин поблагодарил главу Башкирии за трепетное отношение к участникам СВО
13 янв
Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО
13 янв
Прекратить спекуляции: Турчак объяснил ситуацию с мобилизацией многодетных отцов
13 янв
В МО РФ отметили успехи «Вагнера» при штурме городских кварталов Соледара
13 янв
Вызов брошен: победит ли британский танк в схватке с российским?
13 янв
Они не пройдут: американские БМП Bradley слабо приспособлены к чернозему Украины
-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Как ремонтируют технику в полевых условиях в спецоперации на Украине
7:17
Бородина обрушилась с критикой на жену бывшего мужа из-за хайпа на ее имени
6:54
«Никогда»: Лариса Гузеева сообщила о закрытии «Давай поженимся»
6:34
США нарушают данные всему миру обещания, усиливая поставки оружия на Украину
6:13
Перестала скрывать: Апина посетила премьеру фильма с дочкой от суррогатной мамы
5:56
В прессе распространилась информация об увольнении Дмитрия Назарова из театра

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
В 2023 году МРОТ изменится — как это отразится на зарплатах?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023