Не дадим врагу ни шанса: российская артиллерия бьет по ВСУ до 25 раз в день
Бойцы ВС РФ наносят по ВСУ до 25 ударов в сутки на запорожском направлении
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Военные всегда находятся наготове, сменяя друг друга днем и ночью для уничтожения украинских боевиков.
До 25 ударов наносят российские артиллеристы по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно. Речь идет о запорожском направлении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир артподразделения Вооруженных сил (ВС) РФ.
«Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно», — пояснил военный.
До этого сообщалось, что бойцы ВС РФ применяют против ВСУ так называемые «зажигалки», тем самым устраивая огненный дождь для врага. Кроме того, к противнику применяются высокоточные боеприпасы и другие их виды.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине, начатую в феврале 2022 года. Конечная цель СВО — ликвидация радикалов, освобождение мирного населения Донбасса, снижение боевого потенциала Незалежной, ее демилитаризация и денацификация. Недавно российские военные освободили Соледар Донецкой народной республики (ДНР).
Ранее 5-tv.ru писал о том, как солдаты ВС РФ прикрывали собой ребенка в ДНР.
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