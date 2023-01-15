Не дадим врагу ни шанса: российская артиллерия бьет по ВСУ до 25 раз в день

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 65

Бойцы ВС РФ наносят по ВСУ до 25 ударов в сутки на запорожском направлении

Не дадим врагу ни шанса: российская артиллерия бьет по ВСУ до 25 раз в день

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Военные всегда находятся наготове, сменяя друг друга днем и ночью для уничтожения украинских боевиков.

До 25 ударов наносят российские артиллеристы по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно. Речь идет о запорожском направлении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир артподразделения Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно», — пояснил военный.

До этого сообщалось, что бойцы ВС РФ применяют против ВСУ так называемые «зажигалки», тем самым устраивая огненный дождь для врага. Кроме того, к противнику применяются высокоточные боеприпасы и другие их виды.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине, начатую в феврале 2022 года. Конечная цель СВО — ликвидация радикалов, освобождение мирного населения Донбасса, снижение боевого потенциала Незалежной, ее демилитаризация и денацификация. Недавно российские военные освободили Соледар Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее 5-tv.ru писал о том, как солдаты ВС РФ прикрывали собой ребенка в ДНР.

Тема:
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