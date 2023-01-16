Опубликовано видео с ехидной реакцией Зеленского на речь Путина с призывом к миру
Журналист Зарубин опубликовал видео с реакцией Зеленского на речь о Минских соглашениях
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
Когда украинцы узнают истинное лицо своего президента, то введут жесткие санкции против него.
Российский журналист Павел Зарубин показал видео с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите «Нормандской четверки» в 2019 году. На нем глава Незалежной ехидно ухмыляется и мотает головой, когда выступает его российский коллега Владимир Путин с призывом к миру. Соответствующий материал опубликован в Telegram-канале обозревателя.
Зарубин отметил, что кадры сняты на мобильный телефон в Париже. На записи видно Зеленского рядом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сбоку от лидера Пятой республики сидел Путин.
«То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру. Уверен, что многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе», — отметил журналист в публикации.
Минские соглашения — это пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для решения конфликта на юго-востоке Украины. Еще 5 сентября 2014 года был заключен Минский протокол в Белоруссии. В нем стоят подписи членов контактной группы и глав Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Луганской Народной Республикой (ЛНР).
В феврале 2015 года был подписан Минск-2, еще один комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Его согласовали лидеры Германии, РФ, Франции и Украины на саммите. Документ подписала контактная группа по урегулированию ситуации на Украине и лидеры провозглашенных республик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН не стали комментировать слова Меркель о Минских соглашениях.
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