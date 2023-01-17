Украинские войска начали готовиться к обороне в Запорожской области
Рогов заявил, что ВСУ строят оборонительную линию в Запорожской области
Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez
Тактика армии резко изменилась — неделю назад они готовились к наступлению, а сейчас возводят линию обороны.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали возводить линию обороны в Запорожской области, на временно оккупированной части региона. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, тактика ВСУ резко изменилась. Раньше они готовились к наступлению, а не обороне.
«Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года», — рассказал Рогов РИА «Новости».
Он также сообщил, что украинские боевики возводят не одну, а несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.
На прошлой неделе Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся к форсированию Днепра. По его мнению, именно из-за действий украинской армии воды в Днепре стало меньше.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на освобожденных территориях Запорожской области налаживают водоснабжение.
- 17 янв
- Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно
- 17 янв
- Кому выгодно? Владимира Зеленского пытались убить 12 раз за год
- 17 янв
- Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО
- 17 янв
- ВСУ уничтожили ракетами ТЦ в Донецке: трое погибли, нескольких спасло чудо
- 17 янв
- The Guardian выяснил необходимое число танков для Киева
- 17 янв
- Общее дело: Лучшее видео из зоны СВО за день
- 16 янв
- Освобождение Соледара и крах ВСУ: как это было
- 16 янв
- В Минобороны рассказали об успехах наступления ВДВ на донецком направлении
- 16 янв
- Наташа Королева рассказала об отношениях с поддерживающей Украину матерью
- 16 янв
- «Будут гореть, как и остальные»: Песков о поставках танков Challenger 2 Украине
Читайте также
93%
0.72 73.83
0.72
Нашли ошибку?