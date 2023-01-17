Российские военные уничтожили более 70 боевиков ВСУ под Красным Лиманом

Российские мотострелки и артиллеристы уничтожили более 70 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На красно-лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники <…> уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сообщил представитель оборонного ведомства в ежедневной сводке.

Он уточнил, что потери понесли 71-я егерская, 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, а также 15-й полк национальной гвардии. Под огонь боевики попали в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка и Червоная Диброва.

Боевая работа также продолжалась на купянском, донецком и южно-донецком направлениях. В общей сложности, там за минувшие сутки потери ВСУ составили 160 человек убитыми, а также два танка, семь БМП и 11 автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артиллерия и авиация РФ разнесли склад с оружием и техникой ВСУ под Красным Лиманом.