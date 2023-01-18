Российские войска сбили самолет Су-25 ВСУ в районе Яблоновки в ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Украинские националисты вновь понесли потери в противостоянии с армией РФ.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-25 посредством истребительной авиации в районе населенного пункта Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках брифинга.

В том числе он отметил, что средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки ликвидированы семь беспилотников Украины в разных населенных пунктах Луганской народной республики (ЛНР). Из них: Кривошеевка, Кременная, Червонопоповка и Краснореченское. Еще российские бойцы перехватили реактивный снаряд системы залпового огня «Ольха» в районе Владимировки ДНР.

Также генерал-лейтенант заявил о полном освобождении населенного пункта Соль в ДНР. По словам Конашенкова, действия военнослужащих РФ осуществлялись при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

Это далеко не первый раз, когда работа российских истребителей восхищает своей точностью. Например, еще 10 января появилась информация, как они сбили три украинских штурмовых самолета Су-25.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой народной республики», — говорил тогда Конашенков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о больших успехах наступления ВДВ на донецком направлении.

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