Приемный отец Дани Милохина призвал не приравнивать артиста к предателям Родины

Приемный отец звездного блогера Дани Милохина призвал общественность и власти не приравнивать его сына к предателям Родины. И это несмотря на то, что недавно молодой человек вместе с коллегой Артуром Бабичевым обругал в песне матом федеральный канал, а еще исполнил гимн Украины и вообще признался в любви к украинскому языку.

Все эти шалости звезда Tik-Tok позволяет себе, находясь за рубежом — сначала Милохин обосновался в Дубае, после внезапного ухода из «Ледникового периода», а потом перебрался в Лос-Анджелес. Однако приемный отец юноши Дмитрий Тюленев уверен, что проделки сына — лишь ребячество и он уже жалеет о содеянном.

«Я общался с Даней буквально вчера. Поверьте, он любит Родину. Он признает, что это была ошибка. По разговору с ним понятно, что он даже не осознавал все последствия, которые могут наступить», — рассказал мужчина в интервью ИА REGNUM.

Он также добавил, что звезда «Ледникового периода» в силу возраста еще поддается влиянию других людей и случившаяся с ним история — следствие провокации, устроенной его друзьями. В частности, чувствуется рука мастера Артура Бабича.

«Тот же Бабич, который из Украины, влияет на него сильно. Очень выгодно спровоцировать человека публичного и перетянуть на свою сторону», — оправдывает сына Дмитрий Тюленев.

По его словам, он провел с сыном воспитательную беседу, но давить на него не стал, чтобы не спровоцировать обратный эффект. Но этого хватило, чтобы юноша все понял. Потому причислять его к предателям Родины не стоит, тем более что он очень любит Россию и скучает по ней.

«Я одного прошу, не топить его сейчас. Нельзя его ставить на одну ступень с предателями Родины, которые из-за угла вякают на Россию. Мне очень не хочется потерять контакт с сыном. И я вижу по нему, что он нуждается в семье еще сильнее чем раньше», — отметил отец блогера.

Он также выразил надежду, что власти страны учтут все обстоятельства и не будут причислять молодого человека к иноагентам, на чем настаивают публичные люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подруга Дани Милохина назвала причину его ухода из ледового шоу.