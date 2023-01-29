На краснолиманском направлении ВС РФ нанесли значительное поражение ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 155

Минобороны: ВС РФ уничтожило порядка 110 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нанесли серьезный удар по украинским националистам.

Россия разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под удар российских войск попали сразу четыре бригады ВСУ, общие потери Украины за сутки на этом направлении превысили сотню человек. Боестолкновения произошли в районах Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки, Торского и Серебрянки в ДНР.

Кроме живой силы противника были уничтожены: боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».

Общие потери неприятеля за сутки составили около 350 боевиков. Также российские военные нанесли серьезный урон технике ВСУ, в том числе было уничтожено значительное число американского вооружения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская армия сорвала высадку диверсантов ВСУ под Херсоном.

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