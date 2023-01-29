На краснолиманском направлении ВС РФ нанесли значительное поражение ВСУ

Российские военные нанесли серьезный удар по украинским националистам.

Россия разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под удар российских войск попали сразу четыре бригады ВСУ, общие потери Украины за сутки на этом направлении превысили сотню человек. Боестолкновения произошли в районах Стельмаховки и Червоной Дибровы в ЛНР, а также Ямполовки, Торского и Серебрянки в ДНР.

Кроме живой силы противника были уничтожены: боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».

Общие потери неприятеля за сутки составили около 350 боевиков. Также российские военные нанесли серьезный урон технике ВСУ, в том числе было уничтожено значительное число американского вооружения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская армия сорвала высадку диверсантов ВСУ под Херсоном.