Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи возле Угледара

Войска России заняли более выгодные позиции в районе города Угледар Донецкой народной республики. Об этом сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного бриффинга.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжают совершать успешные наступательные движения.

«Заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе Угледара ДНР», — доложил представитель Минобороны.

Также армия Россия нанесла урон 102 бригаде территориальной защиты ВСУ в районе жилого пункта Успеновка Запорожской области.

Генерал-лейтенант отметил, что потери ВСУ на этих участках составили до 25 украинских военнослужащих. Также украинцы понесли потери военной техники: две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерия «Гвоздика».

До этого советник временно исполняющего обязанности руководителя ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы российской армии закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, а отдельные подразделения уже зашли в город и ведут разведку боем. Российская артиллерия, в свою очередь, уничтожает украинские части под Угледаром.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ возьмет на себя расходы по доставке оружия, техники, медикаментов добровольческим подразделениям. Это обнародовали в проекте приказа, который выложили на портале проектов нормативных правовых актов.