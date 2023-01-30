В ДНР допускают возможность взятия Артемовска в ближайшее время

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 70

Советник главы ДНР Ян Гагин озвучил возможные сроки окружения Артемовска

В ДНР допускают возможность взятия Артемовска в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи спецоперации, сохраняя при этом человеческие жизни и технику.

Российские войска активно работают, чтобы окончательно выбить врага из Артемовска. Военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин предположил, что уже через несколько дней им удастся окружить стратегически важный город. Об этом сообщает ТАСС.

Советник главы ДНР уточнил, что для российских военных остаются в приоритете поставленные боевые задачи. Однако не менее «важно сберечь людей и технику».

«Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней», — предположил Ян Гагин.

При этом Вооруженные силы РФ уже частично контролируют трассу Часов Яр — Артемовск, через которую было налажено снабжение ВСУ. Врио ДНР Денис Пушилин также сообщал, что на подходах к Артемовску продолжаются ожесточенные бои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Украины признал тяжелое положение националистов на линии соприкосновения под Артемовском и Угледаром.

Тема:
Спецоперация
30 янв
Российские бойцы уничтожили окоп с боевиками ВСУ гранатометными выстрелами
30 янв
Украинские мужчины на исходе: какая страна осмелится отправить Киеву своих
30 янв
Бои за каждый дом: как российские военные освобождают Угледар
30 янв
В Минобороны РФ выявили факты контрабандных поставок морфина для ВСУ
30 янв
Экс-глава разведки Франции: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией
30 янв
Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи возле Угледара
30 янв
Иностранных инструкторов ликвидировали ударом по логову ВСУ в Очакове
30 янв
Наживаются на смерти: кто стал инициатором украинского конфликта
30 янв
В Запорожской области российская система ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
30 янв
Из-за антироссийских санкций пострадала Монголия
Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
69.59
0.25 75.78
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Последние новости

23:15
Политолог Марков развенчал миф о планах Польши забрать часть Украины
23:04
В память о Леониде Гайдае: как выглядит единственная дочь советского режиссера
22:55
Дочь Полищук рассказала, как относится к желанию сына пойти по стопам бабушки
22:42
Постковидный синдром: можно ли ослепнуть после перенесенного коронавируса?
22:31
Мариэтта Цигаль-Полищук призналась, каково быть «вечной» дочкой Полищук
22:20
Актриса сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут скончалась в 53 года

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Треугольник Карпмана: как Зеленский из жертвы превратился в преследователя
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023