ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи спецоперации, сохраняя при этом человеческие жизни и технику.

Российские войска активно работают, чтобы окончательно выбить врага из Артемовска. Военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин предположил, что уже через несколько дней им удастся окружить стратегически важный город. Об этом сообщает ТАСС.

Советник главы ДНР уточнил, что для российских военных остаются в приоритете поставленные боевые задачи. Однако не менее «важно сберечь людей и технику».

«Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней», — предположил Ян Гагин.

При этом Вооруженные силы РФ уже частично контролируют трассу Часов Яр — Артемовск, через которую было налажено снабжение ВСУ. Врио ДНР Денис Пушилин также сообщал, что на подходах к Артемовску продолжаются ожесточенные бои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Украины признал тяжелое положение националистов на линии соприкосновения под Артемовском и Угледаром.