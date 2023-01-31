Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами

|
Иван Обухов
Иван Обухов 9

Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российская армия продолжает наступление на город.

В распоряжении «Известий» появилось видео, запечатлевшее начало штурма Угледара морскими пехотинцами 155 бригады Тихоокеанского флота.

На записи видно, как российские бойцы въезжают в пока еще занятый украинскими боевиками город на БМП. Слышатся звуки стрельбы и разговор самих военных.

В настоящий момент российская армия продолжают планомерное наступление на город.

В свою очередь, украинские националисты оказывают ожесточенное сопротивление, а также стягивают к городу резервы. Российские бойцы закрепляются на новых рубежах. Их главная задача на текущий момент — получить контроль над шахтой «Южно-Донбасская № 1», что дало бы возможность взять город в кольцо.

Ранее корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщал, что армия РФ теснит боевиков с позиций на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР допускают возможность взятия Артемовска в ближайшее время.

Тема:
Спецоперация
30 янв
В ДНР допускают возможность взятия Артемовска в ближайшее время
30 янв
Российские бойцы уничтожили окоп с боевиками ВСУ гранатометными выстрелами
30 янв
Украинские мужчины на исходе: какая страна осмелится отправить Киеву своих
30 янв
Бои за каждый дом: как российские военные освобождают Угледар
30 янв
В Минобороны РФ выявили факты контрабандных поставок морфина для ВСУ
30 янв
Экс-глава разведки Франции: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией
30 янв
Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи возле Угледара
30 янв
Иностранных инструкторов ликвидировали ударом по логову ВСУ в Очакове
30 янв
Наживаются на смерти: кто стал инициатором украинского конфликта
30 янв
В Запорожской области российская система ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
-1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
69.59
0.25 75.78
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:47
Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами
0:40
Иван Кокорин о личной драме Раневской: «Нужно вспоминать человека, когда он жив»
0:14
В России изменили условия льготной ипотеки для IT-специалистов
23:45
Можно и нельзя: Макрон высказался о применении Украиной западного оружия
23:30
Где пышногрудая красавица? Ирина Пегова расстроила поклонников своей худобой
23:15
Политолог Марков развенчал миф о планах Польши забрать часть Украины

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Мариэтта Цигаль-Полищук призналась, каково быть «вечной» дочкой Полищук
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023