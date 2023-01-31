Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами
Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами
Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; 5-tv.ru
Российская армия продолжает наступление на город.
В распоряжении «Известий» появилось видео, запечатлевшее начало штурма Угледара морскими пехотинцами 155 бригады Тихоокеанского флота.
На записи видно, как российские бойцы въезжают в пока еще занятый украинскими боевиками город на БМП. Слышатся звуки стрельбы и разговор самих военных.
В настоящий момент российская армия продолжают планомерное наступление на город.
В свою очередь, украинские националисты оказывают ожесточенное сопротивление, а также стягивают к городу резервы. Российские бойцы закрепляются на новых рубежах. Их главная задача на текущий момент — получить контроль над шахтой «Южно-Донбасская № 1», что дало бы возможность взять город в кольцо.
Ранее корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщал, что армия РФ теснит боевиков с позиций на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) по всем направлениям: от Угледара до Артемовска и Соледара.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР допускают возможность взятия Артемовска в ближайшее время.
- 30 янв
- В ДНР допускают возможность взятия Артемовска в ближайшее время
- 30 янв
- Российские бойцы уничтожили окоп с боевиками ВСУ гранатометными выстрелами
- 30 янв
- Украинские мужчины на исходе: какая страна осмелится отправить Киеву своих
- 30 янв
- Бои за каждый дом: как российские военные освобождают Угледар
- 30 янв
- В Минобороны РФ выявили факты контрабандных поставок морфина для ВСУ
- 30 янв
- Экс-глава разведки Франции: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией
- 30 янв
- Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи возле Угледара
- 30 янв
- Иностранных инструкторов ликвидировали ударом по логову ВСУ в Очакове
- 30 янв
- Наживаются на смерти: кто стал инициатором украинского конфликта
- 30 янв
- В Запорожской области российская система ПВО сбила украинский вертолет Ми-8
Читайте также
74%
0.25 75.78
0.37
Нашли ошибку?