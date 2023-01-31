ВС РФ отбили атаку двух диверсионных групп ВСУ под Красным Лиманом

Противник пытался выбить российские подразделения со своих бывших позиций.

Российские военные отразили атаку двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военный деятель рассказал, что украинские ДРГ были обнаружены своевременно и по ним был открыт огонь. Диверсанты ВСУ планировали вернуть под свой контроль освобожденные российской стороной территории.

«На краснолиманском направлении при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины противник двумя диверсионно-разведывательными группами численностью порядка десяти человек каждая попытался выбить наши подразделения со своих бывших позиций», — прокомментировал Марочко в беседе с РИА Новости.

Противник понес потери и был вынужден отступить. Подполковник ЛНР добавил, что украинская сторона продолжает использовать малые штурмовые группы, несмотря на их неэффективность.

Группа украинских диверсантов была обнаружена также на Андреевском направлении. Тогда ВС РФ ликвидировали бойцов ВСУ ударом из пушек «Гиацинт».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ удалось остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине.