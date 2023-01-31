«В российской форме»: как ВСУ прикидываются русскими солдатами
Корреспондент Долгарева: бойцы ВСУ носят форму российских военных для диверсий
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Все средства хороши, и, похоже, украинские солдаты придерживаются этого подлого правила.
Украинские боевики раздевают российских солдат и носят их обмундирование. Украденная форма помогает ВСУ совершать диверсии. Об этом изданию URA.RU рассказала журналист Анна Долгарева.
По словам корреспондента, с ее французским коллегой произошел интересный случай в Мариуполе. Во время работы к нему подъехала машина со знаком Z, из нее вышел военный в форме ВС РФ и завел диалог на его родном языке - французском.
«Тот ответил, что он французский журналист. На что человек в военной форме с российской маркировкой заявил, что они украинские военные, полк „Азов“*. И уехал», — поделилась собеседница.
Женщина предположила, что форму могут снимать с убитых российских солдат. Примечательно, что многие военнослужащие РФ при обмене пленными возвращаются на родину без своей одежды.
Корреспондент объяснила, что российская форма нужна ВСУ для совершения диверсий.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинский командир ВСУ сравнил бои под Артемовском с «сущим адом».
* — признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ
- 31 янв
- Российские бойцы уничтожили два вражеских танка на передовой за сутки
- 31 янв
- В Кремле Минские соглашения назвали ширмой Запада для подготовки Украины
- 31 янв
- Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
- 31 янв
- Стало известно, осмелится ли Максим Галкин* вернуться в Россию
- 31 янв
- В бой выйдут пустышки: в чем слабые места новой версии танков Аbrams для Украины
- 31 янв
- Украинский командир сообщил, что ВСУ оказались в «сущем аду» под Артемовском
- 31 янв
- ВС РФ отбили атаку двух диверсионных групп ВСУ под Красным Лиманом
- 31 янв
- Запад вступил в прямую конфронтацию с Россией задолго до начала спецоперации
- 31 янв
- Пушилин о поставке Киеву западных танков: «Станут еще одной мишенью»
- 31 янв
- Иран может поменять позицию по СВО из-за реакции Киева на атаку Исфахана
Читайте также
80%
0.93 76.30
0.52
Нашли ошибку?