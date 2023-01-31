«В российской форме»: как ВСУ прикидываются русскими солдатами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 86

Корреспондент Долгарева: бойцы ВСУ носят форму российских военных для диверсий

«В российской форме»: как ВСУ прикидываются русскими солдатами

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Все средства хороши, и, похоже, украинские солдаты придерживаются этого подлого правила.

Украинские боевики раздевают российских солдат и носят их обмундирование. Украденная форма помогает ВСУ совершать диверсии. Об этом изданию URA.RU рассказала журналист Анна Долгарева.

По словам корреспондента, с ее французским коллегой произошел интересный случай в Мариуполе. Во время работы к нему подъехала машина со знаком Z, из нее вышел военный в форме ВС РФ и завел диалог на его родном языке - французском.

«Тот ответил, что он французский журналист. На что человек в военной форме с российской маркировкой заявил, что они украинские военные, полк „Азов“*. И уехал», — поделилась собеседница.

Женщина предположила, что форму могут снимать с убитых российских солдат. Примечательно, что многие военнослужащие РФ при обмене пленными возвращаются на родину без своей одежды.

Корреспондент объяснила, что российская форма нужна ВСУ для совершения диверсий.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский командир ВСУ сравнил бои под Артемовском с «сущим адом».

* — признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ

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