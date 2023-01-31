Российские бойцы уничтожили два вражеских танка на передовой за сутки

Армия России ведет успешные боевые действия на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и большое количество другой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на купянском направлении, в районах Масютовки и Табаевки Харьковской области, артиллерия «Западной» группировки войск уничтожила до 45 украинских боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубицу Д-20 подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ.

На южно-донецком направлении группировка войск «Восток» нанесла удар подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле Угледара и 110-й бригады теробороны в районе Новополья Донецкой народной республики (ДНР). В результате были уничтожены свыше 40 солдат противника, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа.

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины», — отчитался официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

До 50 украинских боевиков, французская артиллерийская установка Caesar, американская гаубица М777 и гаубица «МСТА-Б» были уничтожены российскими добровольцами-штурмовиками в ходе успешного наступления на донецком направлении. Также ими было освобождено село Благодатное в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы отбили атаку двух диверсионных групп ВСУ под Красным Лиманом.