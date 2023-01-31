Российские бойцы уничтожили два вражеских танка на передовой за сутки
В Минобороны сообщили об уничтожении двух танков ВСУ в ходе спецоперации за сутки
Армия России ведет успешные боевые действия на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.
Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и большое количество другой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, на купянском направлении, в районах Масютовки и Табаевки Харьковской области, артиллерия «Западной» группировки войск уничтожила до 45 украинских боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубицу Д-20 подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ.
На южно-донецком направлении группировка войск «Восток» нанесла удар подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле Угледара и 110-й бригады теробороны в районе Новополья Донецкой народной республики (ДНР). В результате были уничтожены свыше 40 солдат противника, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа.
«На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины», — отчитался официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
До 50 украинских боевиков, французская артиллерийская установка Caesar, американская гаубица М777 и гаубица «МСТА-Б» были уничтожены российскими добровольцами-штурмовиками в ходе успешного наступления на донецком направлении. Также ими было освобождено село Благодатное в ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы отбили атаку двух диверсионных групп ВСУ под Красным Лиманом.
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