Российские бойцы уничтожили два вражеских танка на передовой за сутки

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55

В Минобороны сообщили об уничтожении двух танков ВСУ в ходе спецоперации за сутки

Российские бойцы уничтожили два вражеских танка на передовой за сутки

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Армия России ведет успешные боевые действия на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

Российские войска в ходе проведения спецоперации уничтожили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и большое количество другой техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на купянском направлении, в районах Масютовки и Табаевки Харьковской области, артиллерия «Западной» группировки войск уничтожила до 45 украинских боевиков, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубицу Д-20 подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ.

На южно-донецком направлении группировка войск «Восток» нанесла удар подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле Угледара и 110-й бригады теробороны в районе Новополья Донецкой народной республики (ДНР). В результате были уничтожены свыше 40 солдат противника, один танк, две боевые бронированные машины и два пикапа.

«На краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины», — отчитался официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

До 50 украинских боевиков, французская артиллерийская установка Caesar, американская гаубица М777 и гаубица «МСТА-Б» были уничтожены российскими добровольцами-штурмовиками в ходе успешного наступления на донецком направлении. Также ими было освобождено село Благодатное в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы отбили атаку двух диверсионных групп ВСУ под Красным Лиманом.

Тема:
Спецоперация
31 янв
«В российской форме»: как ВСУ прикидываются русскими солдатами
31 янв
В Кремле Минские соглашения назвали ширмой Запада для подготовки Украины
31 янв
Российские военные освободили населенный пункт Благодатное в ДНР
31 янв
Стало известно, осмелится ли Максим Галкин* вернуться в Россию
31 янв
В бой выйдут пустышки: в чем слабые места новой версии танков Аbrams для Украины
31 янв
Украинский командир сообщил, что ВСУ оказались в «сущем аду» под Артемовском
31 янв
ВС РФ отбили атаку двух диверсионных групп ВСУ под Красным Лиманом
31 янв
Запад вступил в прямую конфронтацию с Россией задолго до начала спецоперации
31 янв
Пушилин о поставке Киеву западных танков: «Станут еще одной мишенью»
31 янв
Иран может поменять позицию по СВО из-за реакции Киева на атаку Исфахана
-1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
Пушков заявил об отсутствии у руководства ФРГ должной компетенции в политике
15:55
Скучает по дому, но нуждается в ИВЛ: как изменилось состояние Романа Костомарова
15:40
Турция допустила отдельное рассмотрение заявки Финляндии по НАТО
15:34
Путин поручил внедрить искусственный интеллект в экономику и соцсферу России
15:20
«Сбывшийся человек»: Виктор Сухоруков раскрыл секреты молодости и оптимизма
15:17
Российские бойцы уничтожили два вражеских танка на передовой за сутки

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023