Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Минообороны РФ: на Донецком направлении российские войска заняли выгодные позиции

Фото, видео: © РИА Новости / Bryan Moffat; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВСУ понесли заметные потери среди личного состава, а также лишились военной техники.

В ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Известно, что российские военные нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное в ДНР.

Также в районе населенного пункта Доброволье ДНР был уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

Всего за сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.

До этого стало известно о том, что Артемовск находится в оперативном окружении российских войск. Более того, войска РФ нанесли удары по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая передвигалась по трассе Часов Яр — Артемовск.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как войска РФ ударили по колоннам ВСУ, которые двигались к Артемовску.

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