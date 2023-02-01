Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минообороны РФ: на Донецком направлении российские войска заняли выгодные позиции
Фото, видео: © РИА Новости / Bryan Moffat; 5-tv.ru
ВСУ понесли заметные потери среди личного состава, а также лишились военной техники.
В ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Известно, что российские военные нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное в ДНР.
Также в районе населенного пункта Доброволье ДНР был уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
Всего за сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции.
До этого стало известно о том, что Артемовск находится в оперативном окружении российских войск. Более того, войска РФ нанесли удары по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая передвигалась по трассе Часов Яр — Артемовск.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как войска РФ ударили по колоннам ВСУ, которые двигались к Артемовску.
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