Делает ставку на США: почему Зеленский решил пожертвовать «политическим батькой»

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 194

Политолог Мезюхо назвал обыски у Коломойского и Авакова попыткой угодить кураторам из США

Фото, видео: Zuma\TASS /ТАСС; ВКонтакте / ivanmezyukho; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Действующий президент Украины в очередной раз пытается продемонстрировать американским партнерам свою верность. Ради этого он и затеял показушную борьбу с коррупцией.

Силовики в один день устроили обыски у олигарха Игоря Коломойского и экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. По мнению политолога Ивана Мезюхо, случившееся доказывает, что президент Незалежной Владимир Зеленский пытается улучшить свой рейтинг среди населения или же вновь желает угодить западным кураторам.

В комментарии для 5-tv.ru эксперт подчеркнул, что антикоррупционная борьба Владимира Зеленского могла быть вызвана внутренними причинами. Таким образом президент хочет укреплять свои позиции среди украинского электората, ведь за последнее время к нему возникает все больше вопросов и требований.

Однако есть и внешние причины. По мнению Ивана Мезюхо, за этими обысками может скрываться требование США проявить хоть какую-то видимость борьбы с коррупцией.

«Ни для кого не секрет, что Коломойского не любят в США, и вот Зеленский старается, показывает, что он якобы самостоятельный, что он якобы кристально чист от коррупционных связей и даже своего „политического батьку“ кладет на жертвенный алтарь, чтобы продемонстрировать свою верность США», — предположил политолог.

По словам Мезюхо, если для Авакова случившееся стало трагедией, то Коломойский воспринял поведение Зеленского как личное оскорбление. Именно олигарх привел бывшего кавээнщика к власти, но влияние Америки на украинского президента оказалось сильнее.

«США не просто вмешиваются во внутреннюю политику на Украине, они управляют внутренней политикой этой страны. Потому что, во-первых, как таковой страны толком не существует, соответственно, и внутриполитической независимой жизни там тоже нет», — пояснил политолог.

Также Иван Мезюхо добавил, что отношения Владимира Зеленского с Игорем Коломойским и Арсеном Аваковым стали ухудшаться перед началом спецоперации по защите Донбасса. Однако президент Украины решил сделать ставку «на своих кураторов из США, которые могут приструнить любого олигарха».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Джо Байденом в Польше, чтобы представить план по решению украинского конфликта.

Тема:
Украинский кризис
1 февр
Выгода выше сердца: киевский режим не заботит судьба своих военнопленных
1 февр
«Россия права»: на Западе начали признавать преступления Украины
1 февр
В Кремле раскрыли, как поставки дальнобойных ракет Киеву повлияют на ход СВО
1 февр
Кремль: вся военная инфраструктура НАТО работает против России
1 февр
В «Ростехе» назвали оружие, которое поражает немецкие танки Leopard 2
1 февр
Ничейная земля: премьер Венгрии Орбан не верит в будущее суверенной Украины
1 февр
Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
1 февр
Посол РФ Антонов: США противоречат себе, говоря о работе лабораторий на Украине
1 февр
Нарышкин: НАТО повышает ставки, мечтая о поражении России на Украине
1 февр
В новый пакет помощи США Украине впервые могут войти ракеты большей дальности
Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:28
Путин поручил Минобороны РФ защитить приграничные регионы от обстрелов ВСУ
19:22
Хирург рассказал, каким спортом нельзя заниматься после пластики груди
19:15
Снова Сталинград: Волгограду на время вернули историческое название
19:08
ТОП-10 лучших песен «великого и ужасного» Оззи Осборна
19:03
Альфонса из Москвы объявили в международный розыск
19:00
Шестилетняя дочь Порошиной затмила выступление матери

Сейчас читают

«Не успел»: директор театра раскрыла подробности госпитализации Щербакова
Неудачная прогулка: зачем американка привела теленка на Красную площадь
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023